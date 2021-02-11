الامارات | بلقيس تغني «حالة جديدة» على مسرح افتراضي

شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس تغني «حالة جديدة» على مسرح افتراضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت منصة إيف الافتراضية، أنها استضافت أخيراً، أول حفل غنائي للفنانة بلقيس بتقنية ثلاثية الأبعاد.

وأطلقت الفنانة ألبومها الجديد «حالة جديدة»، بعد أن انتهت من مؤتمر صحافي افتراضي على المنصة، التقت خلاله عدداً من الإعلاميين المهتمين بالشؤون الفنية.

وعلى مسرح افتراضي أدت بلقيس الأغنية الرئيسة للألبوم أمام عشرات الآلاف من المتابعين عبر المنصة، وتفاعل معها الجمهور من خلال الرسائل النصية والمكالمات الصوتية والمرئية داخل المنصة بشكل لافت.

من جهته، قال المؤسس والرئيس التنفيذي للمنصة محمد تيّم: «بكل فخر أطلقنا منصة إيف كأول منصة فعاليات افتراضية من مدينة اللامستحيل دبي»، مشيراً إلى أن «استضافة حفل الفنانة بلقيس يأتي إنجازاً جديداً للمنصة التي تمكن الفنانين من تنظيم حفلاتهم والتفاعل بشكل مباشر مع جمهورهم، بحيث لا نسمح للظروف بأن تفرق بين الفنان وجمهوره».

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