الامارات | «أمير الشعراء» يحتفي بإنجاز «مسبار الأمل»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أمير الشعراء» يحتفي بإنجاز «مسبار الأمل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، مع بداية انطلاق حلقته المباشرة الثانية، أول من أمس، بوصول أول مسبار الأمل إلى المريخ، لتكون الإمارات أول دولة عربية وخامس دولة تصل إلى الكوكب الأحمر.

وبث البرنامج تقريراً عن الإنجاز، الذي يمثل إنجازاً عربياً وإسلامياً، ويحتفي بمسيرة الـ50 عاماً للإمارات.

ورحبت مذيعة البرنامج، مهيرة عبدالعزيز، بأعضاء لجنة التحكيم المكونة من: الدكتور علي بن تميم، والدكتور صلاح فضل، والدكتور عبدالملك مرتاض.

وأعلنت الحلقة أن تصويت الجمهور، الذي استمر على مدار أسبوع لاختيار شاعرين من الذين لم يتأهلوا بقرار لجنة التحكيم، خلال الحلقة الماضية، أسفر عن تأهل الشاعر السيد أحمد العلوي، الذي حصل على 82%، والشاعرة زينب جبار التي حصلت على 47%، فيما غادر المسابقة الشاعر الواثق يونس.

وشارك أربعة شعراء جدد في ثانية الأمسيات على مسرح شاطئ الراحة، وهم: حنان فرفور (لبنان)، وعبدالله علي الشامسي (الإمارات)، ومحمد عرب صالح (مصر)، ومحمد المامي ولد محمد حامد (موريتانيا).

وحلت الفنانة «نجمة الكور» ضيفة على برنامج أمير الشعراء، مقدمة على خشبة مسرح شاطئ الراحة لوحة غنائية أصيلة.

وقبيل ختام الحلقة، أعلنت لجنة التحكيم قرارها بتأهل الشاعر محمد عرب صالح، إذ حصل على 46 درجة.

4 مبدعين جدد شاركوا في الأمسية الثانية.

الفنانة نجمة الكور حلت ضيفة على البرنامج.

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