أحمد فهمي يدعم زوجته هنا الزاهد: «فخور بيكي»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حرص الفنان أحمد فهمي، على تقديم الدعم لزوجته هنا الزاهد عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، حيث نشر مقطع فيديو من مسلسلها الجديد «حلوة الدنيا سكر»، وعلق: «مجهود كبير، دائما فخور بيكي».

هنا الزاهد تتصدر محركات البحث

وخلال الأيام الماضية تصدرت الفنانة هنا الزاهد، محركات البحث المختلفة، بعد ظهورها ببطن منتفخة تشير إلى علامات الحمل، فضلًا عن مباركة زوجها الفنان أحمد فهمي لها، قبل أن تعود من جديد وتثير التساؤلات، بعد ظهورها بغطاء للرأس، إذ بدأ رواد التواصل الاجتماعي يعتقدون أنها ارتدت الحجاب وابتعدت عن الفن والتمثيل.

وكانت الصور من كواليس مسلسلها الجديد، الذي تواصل تصويره حاليًا، تمهيدًا لعرضه عبر إحدى القنوات الفضائية خلال الفترة المُقبلة.