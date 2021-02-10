12 نوعا من الأطعمة تقلل من نسبة الكوليسترول الضار.. احرص عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

لا شك أن اتباع نظام غذائي صحي يساعد على التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم، ومنع الإصابة بتصلب الشرايين الذي يحدث في جدار الشريان نتيجة ارتفاع الكوليسترول الضار.

وهناك العديد من الأطعمة التي يفضل تناولها لأنها تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، نستعرضها لكم وفق ما أورد موقع"healthline".

- الأفوكادو

مصدر غني للدهون والألياف الأحادية غير المشبعة، الضروريان في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وارتفاع كمية الكوليسترول الجيد.

- المكسرات:

المكسرات وخاصة اللوز وجوز الهند، من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة وأوميجا 3.

ونظرا لاحتواء اللوز على L-arginine، وهو حمض أميني يساعد على إنتاج أكسيد النيتريك الذي بدوره يساعد في خفض مستوي الكوليسترول الضار.

- السلمون:

من الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميجا 3، التي تعزز صحة القلب عن طريق زيادة الكوليسترول الجيد HDL وتقليل الالتهابات ومخاطر السكتة الدماغية.

- الشوفان:

يحتوي على بيتا جلوكان، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول.

وربطت دراسة بين تناول الشوفان يوميًا بانخفاض نسبة الكوليسترول الضار، وبالتالي التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

- التوت:

يعتبر من الفواكه الغنية بالألياف الطبيعية القابلة للذوبان، لذا فأن تناوله يعمل على تحفيز الجسم على التخلص من الكوليسترول الضار.

- الشوكولاتة الداكنة والكاكو:

يعد الكاكاو هو المكون الرئيسي في تحضير الشوكولاتة الداكنة، وهناك العديد من الأبحاث التي تشير إلى أن الشوكولاتة الداكنة والكاكو يمكن أن يساعدان على خفض الكوليسترول الضار في الجسم.

- الثوم:

نظرا لاحتوائه على العديد من المركبات النباتية القوية، بما في ذلك الأليسين، قد يساعد في خفض الكوليسترول الضار.

- فول الصويا:

يعتبر من أنواع البقوليات الهامة لصحة القلب، حيث أفادت الأبحاث الحديثة هناك علاقة قوية بين تناول فول الصويا وانخفاض نسبة الكوليسترول، فضلا عن زيادة نسبة الكوليسترول الجيد.

- الخضروات:

كونها غنية بالبكتين ومضادات الأكسدة، ومنخفضة السعرات الحرارية، إذ إنها تساهم في التخلص من الكوليسترول الضار في الجسم.

- الشاي:

يحتوي الشاي على العديد من المركبات النباتية مثل الكاتيكين الذي يساعد في تنشيط أكسيد النيتريك المهم للحفاظ على ضغط الدم، ومنع ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار.

- السبانخ:

من الخضروات ذات الأوراق الداكنة، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول عن طريق الارتباط بالأحماض الصفراوية وجعل جسمك يفرز المزيد من الكوليسترول، وذلك بسبب محتواها من اللوتين والكاروتينات.

- حمص الشام

يعد من المشروبات التي تساهم في انخفاض مستوي الكوليسترول الضار في الجسم, وذلك لاحتوائه على كمية وفيرة من الألياف الطبيعية القابلة للذوبان.