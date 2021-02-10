للزوجات.. 8 طرق تساعدك على الاحتفال بعيد الحب في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يُفضل كثير من الأزواج الاحتفال بعيد الحب الذي يحل يوم 14 فبراير الجاري، في المنزل، خصوصا مع انتشار فيروس كورونا، ولكي تكون مناسبة رومانسية رائعة تُخلد ذكرى لا تُنسى، نذكر لكم أفضل طرق للاحتفال في هذا اليوم، وذلك بحسب ما تقول الدكتورة إيمان عبد الله محمد السيد، استشاري علم النفس والعلاج الأسري.

- على الزوجة تزيين المنزل بالكامل بالورود الحمراء وخاصة غرفة النوم.

- إهداء الزوجة شريك حياتها هدية بسيطة، لا يشترط أن تكون باهظة الثمن، ولكن من الأفضل قبل شرائها التفكير فيما يحتاجه زوجها.

- يفضل الاستعداد للاحتفال بالفلانتين في المنزل، من خلال ارتداء فستان سهرة، مع وضع مكياج مناسب، وذلك يساعد كثيرا على الشعور بالتغيير.

- يجب تحضير الزوجة الأطعمة المفضلة والعصائر والحلويات التي يفضل زوجها تناولها، استعداداً للاحتفال بعيد الحب.

- يجب إضافة الزهور الحمراء والقلوب والشموع، وهذا يساعد كثيرا على إضافة طابع رومانسي إلى منزلك.

- يمكن قضاء ليلة الفلانتين في مشاهدة بعض الأفلام الرومانسية والاستماع للأغاني الرومانسية معا.

- يمكن مشاركة الأطفال في الاحتفال ولو لوقت قليل ومناقشتهم في مفهوم الحب وأهميته.

- إذا كان زوجك يعمل في دولة مختلفة بالخارج يمكنك الاحتفال معه بعيد الحب من خلال إجراء مكالمة فيديو.