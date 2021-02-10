إزالة المكياج وعلاج حرقة العين.. استخدامات غير متوقعة للحليب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الحليب واحد من أكثر المشروبات التي يفضلها الكبار والصغار، لما له من مذاق مميز، فضلا عن احتوائه على العديد من الفيتامينات والبروتينات الهامة لصحة الإنسان.

وللحليب استخدامات أخرى لا تقتصر على تناوله كمشروب أو استخدامه في العديد من الأكلات، لكن يمكن الاستفادة بطرق أخرى، نستعرضها لكم، وفقًا لما أوضحه موقعا "howdoesshe"، و"brightside" الأمريكي.

- تهدئة حرقة العين

يمكنك تهدئة حرقة العين المتهيجة باستخدام الحليب بدلا من محاولة غسلها بالماء التي تزيد من حرقة العين، عن طريق غسل وجهك بالحليب دون فتح عينيك.

- استخدامه كسماد

كان يتم استخدام الحليب كسماد في العصور القديمة لأنه يساعد في نمو النبات، فضلا عن أنه قد يمنع أيضًا النبات من الإصابة بالمرض، وذلك من خلال سكب الحليب في قاعدة إصيص النبات، حتى تتمكن الجذور من امتصاصه ببطء.

- فرد الشعر

إن استخدام الحليب على شعرك لن يساعده فقط على النمو ويجعله لامعًا وقويًا، ولكنه أيضا سيعزز من فرد الشعر المجعد أو المموج، عن طريق ملء زجاجة رذاذ بثلث كوب من الحليب ثم دلكي فروة الشعر به، واتركيه حتى يمتصه شعرك جيدا، ثم اغسليه جيدا حتى لا تنبعث منه رائحة سيئة.

- تهدئة الأكزيما

إذا كنت تعاني من الإكزيما، عليك تجربة الحليب، امزجي في وعاء 3-4 أكواب من الحليب كامل الدسم مع 2 ملعقة كبيرة من العسل، وقليل من جوزة الطيب، ثم قلبي جيدا حتى يذوب العسل، وبعد ذلك ضعي الحليب على المنطقة المصابة.

- إزالة المكياج

الحليب ليس مفيدًا للشعر فقط، بل للبشرة أيضًا لذلك بدلاً من استخدام المنتجات الكيميائية لإزالة المكياج، عليك باستخدام الحليب من خلال وضع القليل منه على وجهك، ثم مسحه بقطعة قطن أو قماش، حيث إن البروتينات والدهون الموجودة في الحليب يمكن أن تساعد على ترطيب بشرتك.

- تقليل التهاب لدغة الحشرات

يساعد البروتين الموجود في الحليب على تقليل التهاب البشرة بعد لدغة الحشرات، اخلطي الحليب بالماء وانقعي منديلا في هذا الخليط، ثم ضعيه على الجلد الملتهب.

- تنظيف وتلميع الجلد

سواء كنت بحاجة إلى تنظيف حقيبة اليد أو الأريكة أو الأحذية الجلدية، يمكن أن يساعدك الحليب في إزالة البقع والخدوش بمجرد مسح البقعة به، ثم التأكد من تنظيف تلك المنطقة بقطعة قماش نظيفة لإزالة أي بقايا من الحليب وتجنبا للرائحة الفاسدة.

- علاج حرقة الفم

لا يساعد تناول الماء بعد تناول الطعام الحار إلى إخماد حرقة الفم، لذا فإن الطريقة الوحيدة لعلاج حرقة الفم هي شرب كوب من الحليب، لأنه يحتوي على الكازين وهو بروتين يساعد على إزالة الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار.

- تهدئة حروق الشمس

يتمتع الحليب بخصائص تساهم في تهدئة حروق الشمس، لذلك عندما تقضين وقتًا طويلاً على الشاطئ أو تعودي من حمام السباحة مصابة بحروق، عليك نقع قطعة قماش ناعمة في حليب بارد قليل الدسم ثم ضعيها على الجلد المصاب بالحروق من الشمس.

- تلميع أدوات المائدة

باستخدام الحليب انقعي أدوات المائدة به طوال الليل ثم اغسليها جيدا بالماء في الصباح، سوف يساعد ذلك على إزالة البقع منها حيث تقوم البروتينات الموجودة في الحليب بتلميعها جيدا.