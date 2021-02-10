مهيرة عبد العزيز عاشقة اللون البنفسجي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:47 مساءً - بالبنفسجي المتدرج الإيحاءات أطلت علينا مؤخراً الإعلامية مهيرة عبد العزيز وعبّرت عن حبها للون البنفسجي عندما نشرت على انستغرامها تعليقاً تحت ثوب بنفسجي قاتم ارتدته كاتبة: " من كان ليظن أنني عاشقة للون البنفسجي؟ إذا أحببتم اللون البنفسجي عليّ أرسلوا تعليقاً مع قلوب بنفسجية".وفي الصورة بدت مهيرة رائعة بفستان من الكريب المزدان بالكشاكش مع حقيبة كلاتش مطبعة وانتعلت صندلاً أسود مرصعاً بالكريستال. وتميز مكياجها الرائع بظلال بنفسجية تتراوح ما بين البنفسجي الباستيل وصولاً الى الباذنجاني واعتمد مكياج baby doll الذي يعتمد على أهداب متفرقة ولكن طويلة لتعطي اتساعاً للنظر.

تابعي المزيد:إطلالات الأم وابنتها من الإعلامية مهيرة عبد العزيز

مهيرة عبد العزيز ترتدي فستاناً بنفسجياً داكناً بطراز إسباني (الصورة من انستغرام)



البنفسجي لون العام 2021؟

مهيرة تطل بفستان من AAVA FASHION (الصورة من انستغرام)



لقد دخلت صيحة البنفسجي بكافة تدريجاته الة الوان الموضة في ربيع 2021 وقد تفنن العديد من المصممين في ابتكار أجمل الفساتين البنفسجية وهم ماركيزة وإردم ونعيم خان وجيني بيكهام ونيرفي أوليفيا وراينا البنفسجي الباستيل الذي يقترب من اللون الثلجي والبنفسجي المائل الى الزهري او الوردي والبنفسجي الباذنجاني.



وكانت مهيرة عبد العزيز أطلت في هذا العام بفستان بنفسجي زاهي آخر يزدان بتطريز بالأحجار الكريستالية عند الخصر، ويتداخل الموسلين عند الأكمام ليكشف عن طراز بوهيمي انيق، وحمل الزي توقيع الدار اللبنانية البرازيلية AAVA FASHION



وفي أحدث إطلالة لها نسقها الخبير سيدريك حداد، بدت مهيرة عبد العزيز في قمة التألق مرتدية فستاناً رائعاً من البنفسجي الباستيل وهو مزود بكاب اي مشلح مطرز بالأحجار والخرز البنفسجي ليغطي الأكمام ويضفي على إطلالتها طابعاً ملوكياً. الفستان من تصميم دار لابورجوازي وتزينت بمجوهرات ماسية من يسيان جولري. كما اعتنى البيرتو خبير المكياج لدى مستحضرات مايك اب فوريفر بإطلالتها واهتم بتسريحتها المزين ربيع حيدر وتم التصوير بعدسة المصور عبد الرحمن حجار.

تابعي المزيد: مهيرة عبد العزيز تتألق بفساتين عصرية وناعمة



كيف تتألقين مثلها؟



أعددنا لك عدة إطلالات من موقع "مودا أوبراندي" تشبه إطلالات مهيرة عبد العزيز إذا كنت مثلها تحبين اللون البنفسجي إو إذا كنت ممن يعشقن تجربة الجديد.

فستان بكتف واحدة من اليكس بيري من الكريب.

فستان من نعيم خان

فستان من جيني بيكهام

فستان من ماركيزة

صندل من بوتيغا فينيتا

حذاء مقفول من الساتان من أتيكو

صندل من البنفسجي الوردي من غيوسيبي زانوتي.

حقيبة من بوتيغا فينيتا

حقيبة كلاتش على شكل كتب من تشارلوت أولمبيا.

حقيبة من ستالفي على شكل صندوق منفّذ من جلد العظاءة.

تابعي المزيد: مكياج مهيرة عبد العزيز في أحدث صورها على إنستقرام