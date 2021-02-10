أزياء الشراريب آخر موضة لربيع 2021 لمختلف المناسبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:47 مساءً - تعود أزياء الشراريب من جديد إلى ساحة الموضة العالمية لموسم ربيع 2021 القادم، حيث قدمتها أهم الدور العالمية بتصاميم متنوعة تزخر أناقةً وعصريةً، سواء من خلال البناطيل والفساتين والتنانير؛ لتغطي مختلف المناسبات والأوقات، من النهار وحتى المساء والسهرات.

فستان ميدي بالشراريب من كارولينا هيريرا Carolina Herrera





رصدنا لكِ اليوم في «الخليج 365» أجمل أزياء الشراريب التي تعتبر آخر موضة لموسم ربيع 2021 من على منصات العروض، وقدمناها لكِ؛ كي تكوني على يقين بكيفية تنسيقها للموسم القادم بأسلوب «ترندي» مواكب لأحدث الاتجاهات العالمية.

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أفكار تنسيق أزياء الشراريب لربيع 2021



فساتين الشراريب آخر موضة لربيع 2021

فستان أبيض وأسود بالشراريب من شانيل Chanel



لا تخافي من اعتماد موضة الشراريب في ربيع 2021؛ إذ إنها تعد آخر موضة للموسم القادم، بالأخص على الفساتين.. وقد رصدناها على فساتين الشراريب بأسلوب ناعم، حيث زركشت أطراف التصاميم وأكمامها ضمن عرض كريستيان ديور Christian Dior؛ من خلال فستان ميدي باللون البيج، فهذه الإطلالة مثالية لأوقات النهار الربيعية.



أما لإطلالة مسائية فاخرة، فاعتمدي فستان الشراريب بتصميمه الذي يصل حتى الركبة، باللونين الأبيض والأسود من دار شانيل Chanel، ونسقيه مع صندل أسود وحقيبة كلاتش راقية. كما قدمت كارولينا هيريرا Carolina Herrera فستان الشراريب بتصميم ميدي وقصّة مستقيمة لإطلالة كلاسيكية. من الأجمل تنسيقه مع شال أسود على الكتفين وحذاء بكعب.

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تنانير الشراريب آخر موضة لربيع 2021

تنورة رمادية بالشراريب مع سويتشيرت من نوميرو فنتونو No.21





لإطلالة تجمع بين الأسلوب الكاجوال المريح والأناقة الفاخرة، اختاري من علامة نوميرو فنتونو No.21 تنورة الشراريب بالقصة الميدي واللون الرمادي، الذي يعتبر عصرياً جداً هذا الموسم، ونسقيها مع سويتشرت واسعة oversized؛ لتكوني مواكبة لآخر الصيحات.



من المميز أن ترتدي مع هذا اللوك حذاء سنيكرز ضخماً، واعتماد حقيبة يد كبيرة تناسب أوقات النهار.



أما لإطلالة أكثر رسمية، فنسقي تنورة الشراريب البيضاء بتصميمها الميدي من فندي Fendi مع توب سهرة باللون الأسود وحذاء أنيق بكعب. ولا تنسي الأقراط باللون الفضي وتسريحة الشعر المرتفعة.





بناطيل الشراريب آخر موضة لربيع 2021

بنطلون بني بالشراريب من سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo



اجمعي بين الراحة والعصرية من خلال تصاميم بناطيل الشراريب التي قدمتها أهم الدور العالمية لموسم ربيع 2021. وقد لفتنا بنطلون الشراريب بتصميمه الواسع وخصره العالي ضمن عرض سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo، فجاء باللون البني الذي يعد «ترندي» في الموسم القادم، وقد تم تنسيقه مع توب بيضاء ناعمة بدون أكمام.



هذه الإطلالة تعد أنيقة ومريحة، وفي الوقت نفسه «ترندي» من خلال الشراريب آخر موضة.

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