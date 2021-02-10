في يوم الحب.. طرق تنسيق معاطف باللون الأحمر لشتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:47 مساءً -

ستجعل المعاطف باللون ىالأحمر من إطلالتك مميزة في شتاء 2021 بالأخص إذا ما ارتديتها في يوم الحب! فموضة الموسم تتمحور هذا العام حول اللون الأحمر الذي رصدناه بقوة على منصات عروض أهم دور الأزياء العالمية سواء من خلال الاكسسوارات من حقائب وأحذية، أو حتى الأزياء، والتي تنضوي المعاطف من ضمنها بالأخص وأنها من القطع الأساسية لموسم الشتاء.

معطف أحمر بحزام أسود من ميوميو Miu Miu



لا تترددي في اعتماد المعطف باللون الأحمر لموسم شتاء 2021، فهي واحدة من آخر الاتجاهات التي لا بد وأن تختارها كل عاشقة موضة وصاحبة شخصية قوية وجذابة.

تضع الخليج 365 اليوم بين يديك مجموعة من أبرز طرق تنسيق المعاطف باللون الأحمر لتكوني على الموضة في شتاء 2021، مستوحيةً إياها من منصات العروض العالمية.

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طرق تنسيق المعاطف باللون الأحمر في يوم الحب شتاء 2021

معاطف ترنشكوت باللون الأحمر لشتاء 2021

معطف ترنش كوت أحمر من كوشيه Koche



يعتبر معطف الترنشكوت trencoat من قطع الشتاء الأساسية في خزانة كل امرأة.. فماذا لو كان معطف ترنش كوت باللون الأحمر العصري؟!

اعتمديه في يوم الحب 2021 على غرار الإطلالة التي رصدناها ضمن عرض كوشيه Koche لهذا الشتاء، بتصميم الأكمام المنفوخة التي تعتبر آخر موضة، وحزام عريض من نفس الخامة يحدد الخصر بشكل أنيق. ونسقي معه بنطلون ليغينغ من الجلد الأسود، وحذاء بكعب لإطلالة متكاملة.

معاطف باللون الأحمر وطبعات الورود لشتاء 2021

معطف أحمر بطبعات الورود السوداء من بالنسياغا Balenciaga



قدمت دار بالنسياغا Balenciaga المعطف الأحمر الطويل بأسلوب عصري لهذا الشتاء، حيث رصدناه بتصميم أكتاف بارزة، وقماش أحمر بطبعات الورود السوداء، لتحاكي موضة نقشة الورود.

انتقي مع هذه الإطلالة حذاء بوتس يصل حتى الركبة High Knee boots من الجلد الأسود لتشعري بالدفء في يوم الحب.

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معاطف باللون الأحمر بأسلوب الفستان لشتاء 2021

معطف ماكسي باللون الأحمر من ميوميو Miu Miu



عانقي موضة الأسلوب الباروكي الراقي هذا الشتاء، واختاري ارتداء المعاطف باللون الأحمر بأسلوب الفستان الماكسي مع الأزرار الأنيقة على منطقة الصدر. وقد لفتنا المعطف الأحمر بأسلوب الفستان مع تفاصيل وياقة أنيقة باللون الأسود وأكمام ضيقة، ضمن عرض ميوميو Miu Miu، والذي تتماشى معه حقيبة وحذاء كعب باللون الأسود.

كما ولفتنا المعطف الأحمر بأسلوب الفستان الميدي ضمن عرض فالنتينو بأزراره السوداء وتصميمه المستقيم، الذي يمنح المرأة راحة لا مثيل لها.

يمكنك اعتماده من دون أي بنطلون وتوب تحته؛ نظراً لتصميمه المماثل للفستان، مع حذاء بوتس أسود وحقيبة tote كبيرة لإطلالة نهارية جميلة في يوم الحب.

معاطف من الجلد الأحمر لشتاء 2021

معطف جلد أحمر من فالنتينو Valentino



اعتمدي موضة الجلد الفاخر هذا الشتاء، من خلال معاطف الجلد باللون الأحمر، والتي تضفي لمسة من الفخامة المطلقة على الإطلالة.

ارتدي معطف الجلد الأحمر كما رأيناه على منصة فالنتينو Valentino بتصميم واسع ومريح، مع فستان أسود بنفس الطول وحذاء بوتس قصير ankle boots عصري وترندي.

كما وسيبدو هذا التصميم لافتاً في يوم الحب مع بنطلون جينو أزرق وكنزة من الصوف باللون الأبيض.

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