تنسيقات ناعمة للشابات النحيلات من ليلى مراد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:47 مساءً - ليلى مراد، يوتيوبر لبنانية يتابعها على اليوتيوب أكثر من مليوني شخص، وذلك لتنوُّع موضوعاتها البسيطة التي تحاكي الشابات، كما تنشر العديد من الصور لإطلالاتها وتفاصيل حياتها اليومية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام؛ حيث يتابعها فيه أكثر من مليون و٣٠٠ ألف شخص، لذا نرصد لكُنَّ اليوم أبرز إطلالاتها بأساليب شبابية يومية لتتألقن على غرارها.



إطلالات ناعمة للشابات من ليلى مراد

فستان يومي مورد من ليلى مراد



تعتمد الفتيات الشابات على خيارات الأزياء الناعمة ذات التصميمات البسيطة في مظهرهن اليومي، ومنهن ليلى مراد، التي تأنقت بفستان طويل أزرق مصمم بقصة صيفية ومزين بالزهور البيضاء، وأكملته بمجوهرات ذهبية وتسريحة منسدلة للشعر مع المكياج البني.

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تنسيق شبابي ناعم من ليلى مراد

وفي إطلالة أخرى نسقت تنورة بيضاء قصيرة مع بلوڤر سماوي وقلادات ذهبية ناعمة ومتعددة، لتضفي عليها لمسة أنثوية مناسبة للشابات.

ليلى مراد باطلالة كاجوال

واختارت في الإطلالة الثالثة بنطالًا من الجينز الممزق مع بلوڤر زهري وحذاء رياضي ناعم ليناسب المشاوير المختلفة.

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ليلى مراد بأزياء رياضية أنيقة

ليلى مراد باطلالة رياضية



تلجأ ليلى مراد للخيارات الأنيقة والمريحة في مظهرها الرياضي، حيث تحرص على ممارستها ونشر بعض من التمارين المختلفة لمُتَابِعَاتِها على منصات التواصل الاجتماعي، ومن أبرز خياراتها للأزياء الرياضية أطلت بقميص أبيض مربوط في الخصر مع بنطال أزرق بتصميم ضيق، وأكملت مظهرها بمكياج بني مع تسريحة الشعر المرفوع.

تنسيق رياضي شتوي من ليلى مراد

وظهرت في إطلالة أخرى بهودي زهري من علامة توم هيلفغر مع بنطال أسود من القطن الضيق وحذاء رياضي أبيض.

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تنسيقات شتوية للنحيلات من ليلى مراد

تنسيق شتوي من ليلى مراد



تسعى ليلى مراد للجمع بين الأناقة والدفء في مظهرها الشتوي لكل عام، ومن أبرز إطلالاتها وأحدثها ارتدَتْ بنطالًا وتيشيرت باللون الأسود مع معطف زهري منفوخ وحذاء رياضي بني، وفي إطلالة أكثر أناقة زينت إطلالتها التي يكسوها اللون الأسود بمعطف من الجينز الأبيض ووشاح زهري للرقبة، ولجأت لتُكمل مظهرها بحذاء رياضي.

ليلى مراد باطلالة كاجوال للشتاء

فيما تألقت في إطلالة أخرى ببنطال أسود ناعم مع معطف من الفرو البني وبوت بني طويل، لمظهر ناعم مناسب لكل الشابات.

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