إطلالات كاجوال للمحجبات الحوامل من آية مجدي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:47 مساءً - يطرأ على جسم المرأة الكثير من التغيرات أثناء فترة الحمل، مما يجعل البعض يظن أن هذا الأمر سيَحُولُ بين المرأة وظهورها بشكل أنيق؛ ففي السابق كانت ملابس المحجبات الحوامل ترتكز على الفساتين الواسعة التى تزيد من حجم المرأة الحامل بشكل ملحوظ، وتوفِّر لها الحشمة، ومع الأخذ ببعض تنسيقات مدونات الموضة يمكن للمرأة الحامل أن تظهر بشكل أنيق جدًّا دون أن تكون مُجْبَرَة على الاقتصار على زي معين، لذا نرصد لكُنَّ أبرز تنسيقات المحجبات الكاجوال للحوامل، من وحي اليوتيوبر آية مجدي.



تنسيقات عملية للحوامل من آية مجدي

اطلالة عملية للحوامل من آية مجدي



لإطلالات عملية مناسبة للحوامل المحجبات، تأنقت آية مجدي ببنطال الجينز الأزرق مع بلوفر أخضر مزين بقميص أبيض بارز في الأطراف، وأكملت مظهرها بحذاء بيج رياضي مع حجاب رمادي منسدل بطريقة ناعمة.

آية مجدي باطلالة عملية

وفي إطلالة أخرى نسقت بنطال الجينز الأزرق مع قميص بكاروهات اللونين الأبيض والأسود، مع حجاب وحقيبة باللون الأصفر، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي باللون البيج.

تنسيق عملي للمحجبات الحوامل في الشتاء

وفي الإطلالة الثالثة اختارت بنطالًا من الجينز الأسود مع قميص أسود بكاروهات ملونة مع معطف بني ناعم وحجاب زيتي، وأكملت مظهرها بحقيبة وحذاء ببوت مصنوعين من الجلد البني.

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آية مجدي ببنطال الجينز مع البلوزات الطويلة

خيارات كاجوال من آية مجدي



لجأت آية مجدي إلى بنطلونات الجينز مع البلوزات الطويلة بشكل كبير لتوفِّر لها الحشمة والأناقة في آن واحد، لذا ظهرت آية مجدي ببلوزة طويلة حمراء مع بنطال الجينز الأزرق ومعطف طويل باللون البيج، وأكملت مظهرها بقبعة بيضاء مع حذاء وحقيبة من الجلد البني.

خيارات كاجوال من آية مجدي

وأطلت في الخيار الثاني ببلوزة طويلة مخططة عرضيًّا باللونين الأسود والأبيض مع بنطال من الجينز الأزرق، وأكملت اللوك بحذاء رياضي ملون بالسماوي والزهري لأناقة شبابية.

تنسيق الجينز مع البلايز الطويلة

وفي الإطلالة الثالثة ارتدَتْ بنطالًا من الجينز الضيق مع بلوزة بنفسجية طويلة، مع قميص بكاروهات اللونين الأسود والأبيض لأناقة عصرية.

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الفستان الكاجوال للحوامل من آية مجدي

آية مجدي بالفستان الكاجوال



في مظهر ناعم ومفعم بالأناقة، تألقت آية مجدي بفستان ميدي باللون البيج مصمم بقبة مرتفعة شتوية، وأكملت مظهرها بمعطف بني من المخمل الناعم، واعتمدت لمظهرها حجاب التوربان لأناقة حيادية في الشتاء.

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