كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:47 مساءً - تبحث الفتيات دائماً تصاميم عبايات الخروج التي تواكب أحدث صيحات الموضة، وتختلف تصاميم عبايات الخروج وألوانها والقماش المُستخدم في تصميمها، بحسب توقيت ومناسبة اعتمادها، فتصميمات وألوان وأقمشة العبايات التي تناسب الخروجات النهارية، تختلف تماماً عن تصميمات العبايات التي تناسب السهرات أو الخروجات المسائية.



وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" أجمل عبايات خروج موضة 2021، من إنسغرام مدونات الموضة العربيات، لتستوحي من بينها العباية التي تُكمل إطلالتكِ المُفضلة:



عبايات خروج موضة 2021 من وحي فاطمة حسام

فاطمة حسام ( الصورة من انستغرام)





في إطلالة نهارية أنيقة، نسقت مدونة الموضة السورية المُقيمة في الإمارات، فاطمة حسام، العباية المفتوحة مع البنطلون الواسع بشكل جذاب، حيث اعتمدت عباية مفتوحة باللون الرمادي الباستيل، ذات تطريزات بيضاء على الأحرف وأساور الأكمام، ونسقتها مع بنطلون أبيض واسع، وبلوزة بيضاء، وإيشارب شيفون باللون الرمادي الباستيل.

فاطمة حسام ( الصورة من انستغرام)



واعتمدت فاطمة حسام مع هذه الإطلالة، حذاء بدون كعب ذي مقدمة دائرية بنفس لون العباية، مع حقيبة كبيرة الحجم باللون الرمادي من ماركة Dior.

تابعي المزيد:عبايات خروج ٢٠٢١ من البلوجر أحلام



عبايات خروج موضة 2021 من وحي روزي محمود

روزي محمود ( الصورة من انستغرام)



في إطلالة جذابة تناسب الخروجات المسائية، نسقت مدونة المصرية روزي محمود العباية السوداء المفتوحة مع فستان باللون البني، وإيشارب شيفون بلون العباية نفسه.

واعتمدت روزي محمود مع هذه الإطلالة، حذاء بوت ذا رقبة قصيرة من الشامواه الأسود، وحقيبة كتف سوداء ذات يد معدنية على شكل سلسلة باللون الذهبي.

تابعي المزيد:عبايات خليجية من أضوى الدخيل



عبايات خروج موضة 2021 من وحي خولة المراغي

خولة المراغي ( الصورة من انستغرام)



في إطلالة أكثر فخامة تناسب السهرات المسائية أو المناسبات الاجتماعية، نسقت مدونة الموضة البحرينية خولة المراغي العباية المُطرزة بطريقة أكثر جاذبية، حيث اعتمدت عباية مفتوحة باللون البني، ذات تطريزات بالخرز الذهبي على أساور الأكمام، ونسقتها مع فستان أنيق باللون الأسود، وحقيبة يد صغيرة من الجلد الأسود اللامع.

خولة المراغي ( الصورة من انستغرام)



واعتمدت خولة المراغي مع هذه الإطلالة الفخمة، حذاءً باللون الأسود ذا مُقدمة مُدببة وكعب عالٍ، إضافة إلى إيشارب مٌصمم من الشيفون الأسود.

تابعي المزيد:عبايات بأكمام منفوخة من إنستغرام النجمات



عبايات خروج موضة 2021 من وحي نوف التميمي

نوف التميمي ( الصورة من انستغرام)



إذا كنتِ تبحثين عن عبايات خروج موضة 2021، ذات تصميم جذاب وأنيق في ذات الوقت، لتناسب الخروجات النهارية والمسائية، يُمكنكِ الاستعانة بهذه العباية الأنيقة التي اعتمدتها مدونة الموضة الإماراتية نوف التميمي، وهي عباية مفتوحة مُصممة من قماش الشامواه الأزرق، ذات ياقة عريضة، نسقتها نوف التميمي مع فستان باللون الأبيض، وحذاء مفتوح ذي كعب عالٍ بلون الفستان نفسه.

نوف التميمي ( الصورة من انستغرام)



واعتمدت نوف التميمي مع إطلالتها إيشارباً باللون الأسود، وحقيبة يد صغيرة مٌصممة من الدانتيل الأبيض المُبطن باللون الأسود.

تابعي المزيد:موديلات عبايات باللون الأزرق النيلي 2021



