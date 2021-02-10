أجمل هدايا مجوهرات في يوم الحب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:47 مساءً - تكثر المناسبات التي نتبادل فيها الهدايا مع من نحب، وتختلف قيمة الهديّة حسب القدرة الشرائية لكل شخص. إلا أن المجوهرات تبقى الهديّة الأثمن، ليس بسعرها، إنما بما تحمله من قيمة معنويّة ترسخ في القلب. فقطعة المجوهرات تلازمك أينما ذهبت، لا تفقد قيمتها ولا تتقيّد بمكان أو زمان. ولعلّ تضافر جهود المصمّمين لتقديم مجموعات مجوهرات فاخرة تحاكي ذوق كل سيّدة تبحث عن التميّز، يدفعنا أكثر إلى اختيار هذه القطعة الذهبية هديّة لمن نحب.



الحجر الأسود

الحجر الأسود



أينما حلّ اللون الأسود، يترك تأثيره الكلاسيكي الأنيق. فهو من أكثر الألوان التي تجمع بين رصانة الذوق وترفه، وتحديداً عندما تختارين مجوهرات مرصّعة بالحجر الأسود. وسواء اخترت الماس أو الأونيكس أو العقيق أو اللؤلؤ.. أو غيرها من الأحجار السوداء لتدخل في صياغة مجوهراتك، فإنك حتماً ستحصلين على إطلالة مميّزة ولافتة.

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الحجر الأزرق

الحجر الأزرق



اللون الأزرق بمختلف درجاته، من أفتحها إلى أدكنها، يُدخل إلى إطلالاتك لمسة هدوء وصفاء. فهو لون السماء في نهارها ومسائها، ولون البحر من سطحه وصولاً إلى أعماقه. يزيد اللون الأزرق من غموض إطلالاتك ويثير الفضول للتمعّن أكثر في ذوقك وخياراتك. زيّن اللون الأزرق مجموعات مجوهرات الدور العالمية من خلال أحجار السافير والزبرجد والتنزانيت.. وأحجار أخرى ارتدت هذا اللون الهادئ.

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الحجر الأخضر

الحجر الأخضر



ليس هناك أفضل من اللون الأخضر ليعكس جمال الطبيعة وبهاءها. فهذا اللون المنعش بدرجاته المتفاوتة، يزيد من إشراقة إطلالتك وحيويّتها، وبخاصة عندما يتسلّل إلى مجوهراتك على شكل حجر كريم فاخر. وهناك أنواع كثيرة من الأحجار الكريمة الخضراء، منها الزمرّد والتزافوريت والمالاكيت.. وغيرها من الأحجار التي يمكن أن تختاريها لتزيّن مجوهراتك في أهم المناسبات.

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حجر الماس

حجر الماس



يتميّز هذا الحجر بوهجه الساطع الذي ينعكس بشكل لافت على إطلالتك، هو صديق المرأة الأول، تختاره في سهراتها ومناسباتها الهامة، وتحتاج إليه لتتألق بحضورها المترف. يتنوّع حجر الماس بألوانه، فنراه باللون الزهري والعسلي والأسود.. ولكن تبقى للماس الأبيض ميزته الكبرى في إضفاء بريق ساحر على إطلالتك.

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الحجر الأحمر

الحجر الأحمر



بدرجته النارية الدافئة، يتسلّل اللون الأحمر إلى مجوهراتك ليمنحها مزيداً من الجرأة والأنوثة. مجموعة من الأحجار الكريمة ترتدي هذا اللون، منها العقيق والروبي والإسبينيل.. اختاري مجوهراتك باللون الأحمر لسهراتك الدافئة وانعمي بحضور مميّز ولافت.

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