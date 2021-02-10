مكياج ناعم للمحجبات ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:47 مساءً - الكثيرات من الفتيات المحجبات يفضِّلن وضع مكياج خفيف وناعم في جميع مناسباتهن، ولأن هناك العديد من أساليب المكياج المناسبة للمحجبات، فقد سهّلنا عليكِ الأمر بجمع أبرز إطلالات مدونات الموضة في ٢٠٢١، فلا تترددي في التألق على غرارهن.



مكياج احترافي من دلال الدوب

مكياج احترافي من دلال الدوب (الصورة من انستغرام)



تتمتّع مدونة الموضة الكويتية دلال الدوب بملامح جميلة، وتُتقن فنَّ وضع المكياج، لذا نجد أن هناك تنوعًا كبيرًا في مظهرها. ومن وحي حسابها على إنستغرام، حيث يتابعها فيه أكثر من مليونين و٨٠٠ ألف شخص، نرصد لكُنَّ أبرز إطلالاتها في المكياج الناعم؛ حيث تألقت في الإطلالة الأولى بمكياج العيون الملوّن الذي تظنه الكثيرات من المحجبات مبالغًا فيه أو صعبَ التطبيق، لتؤكد لنا العكس؛ فهي غالبًا ما تختار هذا الستايل في إطلالاتها اليومية مع البشرة المضيئة والخالية من الشوائب، حيث اختارت ظلالَ العيون السموكي بتدرجات اللون الأحمر مع دمج الجليتر الناعم في الجفن المتحرك، وسحبتها إلى الخارج.

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مكياج احترافي من دلال الدوب (الصورة من انستغرام)

فإن أردتِ تطبيق هذا اللوك فاحرصي على تعزيز خدّيكِ مع الهايلايتر تمامًا على غرار دلال الدوب، التي أكملت مظهرها بتدرجات اللونين الأحمر والبني اللامع، وفي إطلالة أكثر نعومة استخدمت دلال أسلوب السموكي الذي تختلف حدّته مع اختلاف حجم الأيلاينر وشكله، ففي أبرز إطلالاتها اختارت دلال درجات اللون البني في العينين، وزينتها باستخدام الرموش الاصطناعية، واعتمدت اللون الزهري في الشفتين والخدين لمظهر ناعم.

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مكياج ناعم مستوحى من فاطمة حسام

مكياج ناعم مستوحى من فاطمة حسام



فاطمة حسام، مدونة سورية مقيمة في الإمارات العربية المتحدة، تنشر العديد من الصور لإطلالاتها ذات الأسلوب الفريد والأناقة المتميزة عبر حسابها على إنستغرام، حيث يتابعها فيه أكثر من ٥٧٠ ألف شخص، ولتطبقي مكياجًا ناعمًا على غرارها قومي أولًا بتنظيف البشرة بالماء الفاتر والغسول المناسب، ثم جفِّفي البشرة بأسلوب التربيت، مع تطبيق الكريم المرطب الخاص بنوع البشرة، ثم انتقلي لوضع البرايمر على العيون، وضَعِي قطرات معدودة، ودلّكيها بخفة بأطراف الأصابع، وانتظري لبعض الدقائق حتى تتشربه البشرة، ثم استخدمي درجات النيود التي تُبرز جمال العين بشكل ناعم يليق بالمحجبات.

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مكياج ناعم مستوحى من فاطمة حسام

اختاري اللون البيج والبني الفاتح أو البرونزي المُطْفَأ، ووزعيه على كامل الجفن العلوي مع الحرص على دمجه بشكل جيد، وضعي لمسات من الماسكرا السوداء على الرموش العلوية؛ للحفاظ على جمال العين دون تكلف، وعن مكياج الشفاه فيجب الحفاظ على إطلالة مكياج هادئة من خلال استخدام الدرجات الفاتحة من الوردي أو البني الفاتح.

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