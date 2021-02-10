كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:47 مساءً - قد تكون حبوب تحت الإبط مصدراً للإحراج لدى الكثير من الأشخاص، كما يمكن أن تمنع بعض الأشخاص من ارتداء ملابس بدون أكمام، وارتداء ملابس السباحة في الأماكن العامة، وكذلك المشاركة في الرياضة.

وهناك مسببات عديدة وراء ظهور حبوب تحت الإبط، ومنها مزيلات العرق، وتراكم خلايا الجلد الميتة، والاحتكاك نتيجة الملابس الضيقة، وفرط تصبغ ناجم عن التدخين، وفرط تصبغ الميلانين.

تابعي المزيد:تقشير جسم العروس بوصفات زيت الزيتون



أولاً: طرق علاج حبوب تحت الإبط بالأعشاب

علاج حبوب تحت الإبط



الطريقة الأولى: خل التفاح

ضعي ربع كوب من خل التفاح في وعاء، وأضيفي عليه ربع كوب من الماء، ثم قومي بخلطهما جيداً، ثم ضعي قطنة أو قطعة من القماش في الخليط، وضعيها على مكان الحبوب، لمدة 10 دقائق، ثم اغسلي الحبوب بالماء الفاتر.

ويفضل تكرار هذه التجربة مرتين يومياً لمدة أسبوع، حتى تحصلي على نتيجة مرضية.

تابعي المزيد:وصفات طبيعية لسد فراغات الشعر قبل عرسك

الطريقة الثانية: الثوم

قومي بخلط كمية من الثوم مع كمية متساوية من الماء، وضعي الخليط في مكان الحبوب تحت الإبط حتى يجف تماماً، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

قومي بتكرار هذه الطريقة عدة مرات خلال أسبوع، حتى تختفي الحبوب تماماً.

الطريقة الثالثة: الكركم

يعد عشب الكركم من الطرق الطبيعية والفعالة التي يتم استخدامها للشفاء من عدة مشكلات صحية، إذ يعمل بشكل فعال في علاج حبوب تحت الإبط، وذلك بخلط كمية مناسبة منه مع كمية من العسل، ومزجهما جيداً، ثم وضع الخليط مكان الحبوب حتى يجف تماماً، ثم يتم غسله بالماء الفاتر.

ويمكن تكرار هذه الطريقة مرتين يومياً لمدة أسبوع، حتى تحصلي على نتيجة مرغوبة، وتختفي الحبوب تماماً.

تابعي المزيد: هكذا تعتني كيم كاردشيان ببشرة وجهها وجسمها



ثانياً: طرق الوقاية من حبوب تحت الإبط

بحسب موقع "هيلث لاين"، فإن الوقاية من حبوب تحت الإبط يتطلب اتباع عدة تعليمات ومنها:



- تغيير مزيل العرق، واستخدام بديل طبيعي مثل صودا الخبز أو خل التفاح.

- إزالة الشعر بالليزر أو الشمع بدلاً من استخدام الشفرات.

- تقشير منطقة تحت الإبط باستخدام مقشر مناسب مرتين إلى 3 مرات أسبوعياً.

- ارتداء ملابس فضفاضة.

- التوقف عن التدخين.

تابعي المزيد: كيفيّة محاربة حب الشباب في الظهر؟

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص