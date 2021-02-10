طريقة استخدام مبرد الأظافر الكهربائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:47 مساءً - مبرد الأظافر أداة تُستخدم في برد وتشكيل حوافِّ الأظافر والعناية بالأيدي والقدم وتجميلهما بعد قص الأظافر، وهناك أنواع عديدة من مبارد الأظافر، ومنها مبرد الأظافر الكهربائي؛ الذي برز مؤخرًا ليسهِّل بشكل كبير علينا هذه المهمة، فإليكِ فيما يلي طريقة استخدامه ومميزاته.



مميزات مبرد الأظافر الكهربائي

مبرد الأظافر الكهربائي



يتميز مبرد الأظافر الكهربائي بأنه أداة شديدة التنوع، تسمح ببَرْد وتلميع وإعادة تشكيل الأظافر، وتتمتع بكل المميزات الضرورية لعمل المانيكير والباديكير بشكل محترف. والمبرد سهل الاستخدام في أي وضع، ويعطي نتائج مثالية في غضون دقائق، كما أنه متعدد الاستخدامات؛ فمن خلاله يمكنكِ نحتُ الأظافر أو نقشها أو صقلها وتلميعها، فهو مناسب للاستخدام الاحترافي في صالون تجميل الأظافر أو الاستخدام الشخصي؛ فحتى المبتدئ يمكن أن يبدأ بسرعة منخفضة من خلاله، كما يتميز بكونه منخفضَ الضوضاء والاهتزاز، ويعطي تشغيلًا سلسًا للغاية وطويل الأمد، ويساعدكِ هذا الجهاز على عمل الأظافر بفن في بيئة هادئة.

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كيفية استخدام مبرد الأظافر الكهربائي

مبرد الأظافر الكهربائي



أولًا نذكِّرك بأن مبرد الأظافر الكهربائي يُستخدم أكثر للأظافر الصناعية أو الإكريلك؛ حيث يعمل عليها بفعالية أكثر من الأظافر الطبيعية؛ حيث إن أظافر الإكريلك تحتاج للبرد عند تركيبها؛ حتى لا تصبح بارزة أكثر من الأظافر الطبيعية، كما يُبرد الظفر باستخدام الآلة عند الانكسار، ولكن يمكنكِ استعماله على الأظافر الطبيعية أيضًا، وذلك بتنظيف المبرد الكهربائي بفرشاة أسنان أو فرشاة ذات شعيرات قوية، ثم قلِّمي أظافرك، وابدئي بسرعة منخفضة من جهة اليمين لليسار ومن ثَمَّ العكس؛ للحصول على نتيجة مثالية، وقومي باستخدامه من الطرف الأيمن ومن ثَمَّ المنتصف ومن ثَمَّ اليسار بعناية؛ حتى تتحكمي في طريقة البرد التي تحتاجين إليها، ثم استخدمي فرشاة الرأس الناعمة لتخففي من خشونة البرد، وننصحك بإيقاف تشغيل الجهاز عند تغيير رؤوس مثقاب الأظافر؛ لإطالة عمر الجهاز أكثر والتحكم في السرعة، وعليك تغيير الاتجاهات تدريجيًّا، ومن ثَمَّ استخدمي الفرشاة الصغيرة للظفر الداخلي من أجل تنظيفه، ولمنع ارتفاع درجة حرارة الجهاز لا تستخدميه أكثر من 20 دقيقة مستمرة.

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