كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:47 مساءً - يستحق يوم الحب تجربة عطر نسائي جديد تفوح منه رائحة نغمات فاخرة تجعل المرأة مميزة كالنجمات والأميرات، فهذه المناسبة الرومانسية تتطلب تجربة شيء جديد مختلف يجعلها محط الأنظار. ولحسن الحظ، هناك الكثير من العطور العالمية التي صدرت حديثاً والتي تستحق أن تجربيها في يوم الحب، وقد اخترنا لك من بينها أفضل عطور 2021 ليوم الحب.



Bulgari Dolce Estasi Eau de Parfum

Bulgari Dolce Estasi Eau de Parfum



صدر هذا العطر المميز مؤخراً ضمن مجموعة عطور نسائية من علامة بولغاري Bulgari، وهو عطر زهري مناسب ليوم الحب، فرائحته الفواحة تدوم لساعات طويلة لتجعلك ساحرة كالأميرات. مقدمة العطر الحمضيات، قلبه الهيلوتروب، أما قاعدته فترتكز على المسك والباتشولي والفانيليا.

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Tom Ford Tubéreuse Nue

Tom Ford Tubéreuse Nue



يعد هذا العطر الجديد من توم فورد Tom Ford مزيجاً مثالياً من الأزهار كالياسمين ومسك الروم، والتوابل كالفلفل، إضافة الى المسك. قومي بتطبيقه عند معصميك في صباح يوم الحب، وستلاحظين أنه سيصبح أكثر عمقاً وثراء عل مدار اليوم، مما يجعلك تمضين يوم الحب برائحة مثيرة للإعجاب.

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Kilian Love, Don't Be Shy Extreme Eau de Parfum

Kilian Love, Don't Be Shy Extreme Eau de Parfum



لقد تم تصميم هذا العطر الزهري للنساء المحبات للروائح الحلوة، فهو يمزج بين نغمات زهر البرتقال والورد، التي تجعل المرأة في يوم الحب تضج أنوثة وجمالاً. علماً أنه نسخة متطورة وأكثر كثافة من عطر Kilian Love, Don't Be Shy.

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Louis Vuitton Étoile Filante

Louis Vuitton Étoile Filante



إنه عطري عصري للغاية، ويعد أحد أفضل الخيارات الجديدة ليوم الحب، فهو مزيج آسر بين نغمات الفراولة والياسمين والماغنوليا والمسك، التي تجعل الرؤوس تستدير نحوك ما أن تدخلي المكان. فهذا العطر الحلو الفاكهي يتميز برائحة لا تقاوم.

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Mugler Cologne Angel Nova Eau de Parfum

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تشتمل زجاجة هذا العطر الجديد، التي تأتي على شكل نجمة، على رائحة في منتهى الروعة تمتزج فيها الزهور والفاكهة، وذلك بفضل النغمات الآسرة التي تدخل في تركيبتها، من أبرزها التوت والورد والفاكهة، إضافة الى خشب الأكيغالاود. سيمنحك هذا العطر أنوثة فائقة في يوم الحب، فرائحته تنضح بالسعادة والثقة الفورية.

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