بعد تعليقه بسبب شاكوش.. من هو نجل غادة عادل: لم يظهر في «فرحانة بيكم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار عبدالله الهواري، نجل المخرج مجدي الهواري، والفنانة غادة عادل، جدلًا واسعًا بعد تعليقه على شائعات ارتباط والدته ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، حيث اندلعت الشائعات مؤخرًا بسبب صورة الفنانة وهي تحتضن مطرب المهرجانات، ما أُثير من حولهما الشائعات بقدر كبير أثار حفيظة نجل الفنانة.

وسرعان ما علّق نجل غادة عادل على الأمر، بلفظ غير لائق من خلال تعليق، عبر حساب والدته، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلى الفور، تصدر نجل الفنانة محركات البحث، وتداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقه الذي لم يُقدم على حذفه حتى الآن.

ويرصد «هُن» خلال السطور التالية، معلومات عن نجل الفنانة.

من هو عبدالله الهواري؟

الابن الأوسط لها، حيث تكبره شقيقته مريم.

لديه أكثر من 170 ألف متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

يطلق على نفسه اسم «بودي».

يتغزل بوالدته في الكثير من المرات، خلال نشر صورها عبر حسابه.

شارك في فيلم من إخراج والده في 2019، بـ «العفريت».

لم يظهر في المشهد الشهير «فرحانة بيكم» بإحدى الإعلانات مع والدته، بينما ظهر أشقائه عز الدين، وحمزة الهواري.

ينشر العديد من صوره رفقة الفنانين والفنانات، بشكل أكثر من أشقائه.

رد غادة عادل على أنباء الارتباط بـ حسن شاكوش

وكانت غادة عادل، نشرت نفس الصورة المتداولة، موضحة أنه لا تجمعها بحسن شاكوش أي علاقة حيث كتبت عبر «إنستجرام»: «حسن شاكوش فنان محترم ولقائي به لم يتعد متابعتي لفقرته الغنائية وصورة فوتوغرافية، أي كلام قيل أو كتب بخلاف ذلك ما هو إلا هراء من نسج خيال كاتبه أو قائلة».

تعليق حسن شاكوش على الصورة

ومن جانبه، نشر حسن شاكوش الصورة، وكتب في تعليقه عليها: «كانت أحلى مفاجأة، ومبسوط جدا أني شوفتك، مع حبيبة قلبي الأستاذة غادة عادل».