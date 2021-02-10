تعرض «لؤلؤ» للخيانة يعيد أوجاع السيدات: خطيبي خاني مع صاحبة عمري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أن «مجدي» الذى يجسد دور الفنان إدوارد، قاتل «لؤلؤ» التي تجسد دورها الفنانة مي عمر، أدى إلى تصدر المسلسل محركات بحث جوجل، حيث لم يتوقع المتابعين الخيانة الكبرى، حتى يعيد مسلسل لؤلؤ معاناة بعض السيدات وتذكر أشكال خيانة مختلفة، اكتشفا من خلالها الوجه الآخر للصديقات والأزواج الخائنين.

مها: كانت صحبة عمري وخانتنى مع خطيبي

تذكرت نهى خالد، خيانة صديقة عمرها لها: «كانت بالنسبة ليا الأخت والصديقة، كانت عارفة عني كل حاجة وعن خطيبى»، متابعة أثناء حديثها لـ«هُن»:«استأمنتها على كل أسراري وهي استغلت ده علشان تقرب من خطيبي وتخليه يكرهني، وفعلا بعد سنة خطوبة فسخ خطوبته مني واتجوزها».

ميار: بعد 3 سنين جواز.. ضحك عليا علشان فلوسي

أوجاع عدة تحملتها «ميار.م»، بعد اكتشاف حقيقة زوجها واستغلاله للاستيلاء على أموالها: «ضحك عليا بكلامه، واتنازلت عن كل ممتلكاتي وفي الآخر طلقني واتجوز عليا».

وأضافت: «قصة المسلسل بتعبر عن حياة ستات كتير بعد الجواز، والثقة والحب اللي ممكن يتحول فجأة لكره ورغبة في الأنتقام».

وتدور أحداث مسلسل «لؤلؤ»، في إطار اجتماعي، وتقوم الفنانة مي عمر بدور البطولة فيه، ويشاركها الفنان أحمد زاهر، نيرمين الفقي وإدوارد ونجلاء بدر ومحمد الشرنوبي وسلوي عثمان وملك أحمد زاهر، وقصة مي عمر، وسيناريو حوار لمحمد مهران، وهو من إخراج محمد عبد السلام.