تفاصيل انتحار صديقة لاعب بايرن ميونخ بعد مباراة الأهلي في المونديال «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صدمت الشرطة الألمانية محبي عارضة الأزياء البولندية كاسيا لينهاردت، بعدما تأكدت وفاتها، بعد أسبوع من انفصالها عن نجم البايرن جيروم بواتينج، حيث رجح البعض أن الأمر «انتحار».

وعثرت الشرطة على كاسيا لينهاردت، 25 عامًا، متوفية في شقة فاخرة مملوكة لـ بواتينح في حي شارلوتنبورج الفاخر في برلين، ليلة أمس الثلاثاء، ولم يتم التعامل مع الوفاة على أنها جريمة.

وأكد صديق كاسيا، أن أمس الثلاثاء كان عيد ميلاد طفلها نوح، وأنها كانت وحدها في المنزل عندما توفيت، خاصة بعد انفصالها عن صديقها نجم البايرن بأسبوع واحد فقط، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة، بحسب ما ذكرته الـ«ديلي ميل».

تفاصيل علاقة نجم البايرن وعارضة الأزياء المتوفية

وبحسب ما ذكرته الـ ديليل ميل، فإن عارضة الأزياء تواعد بواتينج البالغ من العمر 32 عامًا لمدة 15 شهرًا قبل أن تنهار علاقتهما في يوم 2 فبراير الماضي، ما أثار معركة شرسة شهدت تبادل الزوجين الضربات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة، حيث اتهم بواتينج كاسيا بتخريب علاقته بصديقته السابقة ريبيكا وعائلته قبل أن يبدؤوا المواعدة، وابتزازه للبقاء معها، وفي الوقت ذاته وصفت كاسيا صديقها بالشيطان، وتوعدت بالرد عقب التعافي من الانفصال.

واليوم، تم تأكيد وفاتها من جانب صديقتها، سارة كولكا، التي كتبت في منشور على «إنستجرام»، دونت فيه: «نأمل أن تظهر الحقيقة».

من هي كاسيا لينهاردت؟

وُلدت في بولندا، وأسمها الحقيقي، كاتارزينا.

تبلغ من العمر 25 عاما.

وشمت اسم لاعب الكرة بواتينج على قفصها الصدري.

توفيت بعد أسبوع من انفصالها عن صديقها.

أصبحت عارضة الأزياء، أم، وهي في التاسعة عشرة من عمرها.

لديها طفل وحيد، يدعى نوح من رجل لم يُعلن اسمه.

تُوفيت في عيد ميلاد طفلها السادس.

وكانت نشرت عارضة الأزياء عبر حساباتها، قبل ساعات من العثور على جثمانها، منشورات إيجابية تتحدث عن فصل جديد في حياتها، بينما غادرت الحياة، عقب يوم واحد من مباراة الأهلي والبايرن.