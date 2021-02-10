منها التهاب المفاصل.. خطورة الإفراط في تناول الكافيين

القاهرة - سمر حسين - صحة

يميل البعض إلى تناول الكافيين بكميات كبيرة، دون النظر إلى خطورة ذلك على الصحة، حيث أن الإفراط في تناول كميات كبيرة من الكافيين له بعض الأضرار، وهو ما نرصده وفق ما أورده موقع «health line».

خطورة الإفراط في تناول كميات كبيرة من الكافيين

يؤذي المفاصل

يؤدى الإفراط في تناول القهوة إلى إيذاء المفاصل وتدمير أنسجة الغضاريف، ما يمهد الطريق للإصابة بالداء المفصلي التنكسي المعروف أيضًا بالفصال العظمي.

اضطرابات النوم

تسبب مادة الكافيين في الإصابة باضطرابات النوم مثل الأرق، وأظهرت بعض الأبحاث أن تناول كميات كبيرة من الكافيين قبل 6 ساعات من التوجه إلى السرير، من المحتمل أن يؤثر على جودة النوم.

القلق

الإفراط في شرب القهوة، يسبب الإصابة بالقلق والتوتر، لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الكافيين، ووجدت إحدى الدراسات أن هرمونات الإجهاد تضاعفت بشكل ملحوظ بأجسام مجموعة من الرجال الأصحاء، بعد تلقيهم 300 مجم من الكافيين «ما يعادل ثلاثة أكواب من القهوة».

الإسهال

تؤثر المنتجات التي تحتوى على الكافيين وخاصة القهوة على صحة الجهاز الهضمي، نظرا لاحتوائها على كمية كبيرة من الكافيين الذى يتسبب في تقلصات المعدة ويزيد فرص الإصابة بالإسهال.

زيادة الوزن

تناول القهوة بكميات كبيرة بالسكر والحليب قد يؤدى إلى زيادة الوزن.

ولتجنب هذه المخاطر، ينبغي عدم تجاوز القيم القصوى المسموح بها لتناول الكافيين، والتي تبلغ 400 مجم «4 فناجين قهوة»، علمًا بأن الكافيين يوجد في القهوة والشاي ومشروبات الطاقة والكولا والشوكولاتة.