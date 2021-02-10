بعد الحبس.. جلسة تصوير لـ حنين حسام داخل جامعة القاهرة: الفرح لحظة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عقب فترة غياب وصلت قرابة الـ 10 أشهر بعد الحبس خلف القضبان بتهمتي التحريض على الفسق والفجور والإتجار بالبشر، قبل إطلاق سراحها بكفالة مالية، قُدرت بـ 15 ألف جنيه، عادت فتاة التيك توك، طالبة كلية الآثار، حنين حسام، لجامعة القاهرة مُجددًا.

وشاركت «حنين» متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عدة صور تؤكد عودتها مُجددًا لكلية الأثار، بجامعة القاهرة، وسرعان ما تفاعل معها المتابعين مشيدين بإطلالاتها وزوايا تصويرها.

قصة حنين حسام

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الطالبة العشرينية، بسبب مقطع فيديو قصير لها، طلبت خلاله من الفتيات في العمر من 18 لـ 20 عام، فتح الكاميرات من غرف نومهن، ومن ثم تقديم وصلات الغناء أو الرقص، وانتظار تحويل النقود لهن.

على الفور تم تحريز جهازها الحاسوب، والهواتف، لتقضي أكثر من 9 أشهر في الحبس، قبل إطلاق سراحها بكفالة مالية.

احتفال حنين حسام

واحتفلت فتاة التيك توك بخروجها من الحبس، بـ نيولوك جديد، حيث تخلت عن الحجاب، مؤكدة إنه لم يكن مناسبًا لملابسها.