فلاش باك.. معز مسعود: اللي يتجوز واحدة اتفتن بشكلها بيضحي برجولته «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لفت الداعية الإسلامي معز مسعود الأنظار في الآونة الأخيرة، وتحديدًا عقب إعلان عقد قرانه من الفنانة حلا شيحة، لتكون زيجته الرابعة، نظرًا لاختياره فنانات السينما والدراما اللاتي ربما تحدث عنهن من قبل في فيديوهات له، وهو ما نشره رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتهم، حيث أعادوا نشر مقطع فيديو قديم لـ«مسعود»، أثناء حديثه عن اختيار الرجل للزوجة المناسبة، مؤكدين أن قناعات الداعية الإسلامي، في تغير وتبديل دائم «بيناقض نفسه».

وقال «مسعود» حينها: «تلاقي واحد متدين يرفض يتجوز واحدة متدينة، ويقولك عشان تبقى رومانسية، مع إن مفيش علاقة، والمتدينة رومانسية عادي»، متابعا، «ممكن يفضل إنه يختار واحدة مش متدينة، بس تكون شكلها حلو، زي الأشكال اللي بيشوفها في السينما، وده كدة بيضحي برجولته، وأنه يكون «ديوث»، في سبيل اختيار واحدة بطريقة رومانسية، ودي شهوة عنده».

زواج معز مسعود وحلا شيحة

واحتفلت الفنانة حلا شيحة بعقد قرانها مؤخرًا على الداعية الإسلامي، داخل إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة المطلة على النيل، حيث اقتصر الحفل على تواجد أفراد أسرتي العروسين فقط.

وأطلت العروس بفستان أبيض فضفاض من الستان، ذو أكمام طويلة من الجوبير، مع الاكسسوار البسيط، والمكياج الهادئ، كما ظهرت مرتدية الحجاب في بعض الصور.

ومن جانبه، شارك الداعية الإسلامي متابعيه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بصورة له بصحبة زوجته، معلقًا: «والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما».