شابة تتعرض للتنمر وتخسر وظيفتها بسبب «الوشم»: اشتغلت نصف ساعة فقط «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أنفقت 3 آلاف جنيه على الوشم الذى غطى أنحاء جسدها، إذ بدأته في عمر الـ18، حتى تلقت أسوأ معاملة من قبل أسرتها، بعدما تعرضت كلير شيبرد، صاحبة الـ32 عامًا، للتنمر والمضايقات المتهكمة على مظهرها من قبل الكثيرين، ولم يقف الأمر لهذا الحد، بل وصل إلى خسارتها وظيفة الأحلام.

دشنت «كلير» أول وشم لها في عمر الـ18، والتي بدأت معها بتصاميم على شكل نجوم على رقبتها ووشم لطائر يهرب من قفص وأشكال متعددة على يديها وذراعيها، والتي كانت تستمد فكرتهم من المجلات والإنترنت، والتي لقيت انقسام بين الجميع بين محبين للفكرة ومعترضين عليها، وفق ميرور البريطانية.

حاولت الشابة الثلاثينية التغاضي عن كلمات السخرية المتهكمة على حريتها إذ لم تلتفت للمتنمرين وواصلت في وشم جسدها حتى غطته من الرأس حتى القدمين، إذ تعتبره شكل من أشكال الفن والتعبير عن الذات، وقالت: «تلقيت تعليقات في الشارع وتعرضت للتنمر عبر الإنترنت».

حصلت على الوظيفة لمدة 30 دقيقة فقط

تقدمت الشابة للالتحاق بوظيفة والتي كانت تعتبرها وظيفة الأحلام، لكنها لم تستطع تحقيق حلمها سوى لـ30 دقيقة فقط، إذ لم يتفهم الرؤساء طبيعة الوشم، حيث عُرض عليها بأن تُخفي الوشم: «كنت تقدمت بطلب للحصول على وظيفة كبائع تجزئه مع شركات مختلفة، ولكني رُفضت، إذ هاتفوا الرئيس والتي قالت لهم إنهم لن يتمكنوا من توظيفي، ما جعلني أنشر قصتي وما حدث معي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك».

«كانت سياسات الشركة غير عادلة وقديمة، بالنظر إلى أن المتاجر بها آلاف العملاء الذي يمشون عبر أبوابهم بالوشم»، بهذه العبارة واصلت الشابة الثلاثينية سرد قصتها: «بعد يومين عرضوا عليّ الوظيفة ، لكنني لم أوافق».

وأوضحت الفتاة الثلاثينية: «يتوجب عليّ التعامل مع التعليقات القاسية مع الناس في الشارع وكأنني مجبرة على تقبل سخريتهم».