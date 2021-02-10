فقدتها منذ 19 عاما.. «شيرين» تبحث عن صديقة عمرها عبر فيسبوك: فينك يا داليا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

19 سنة و«شيرين» تبحث عن صديقة عمرها «داليا» التي انقطعت أخبارها عن فجأة ثم اختفت «لا حس ولا خبر»، شيرين كانت ترى في «شقها الغائب» أختا قبل أن تكون صاحبة، تخرجا في الجامعة معا وبدأت كل منهما مرحلة جديدة في حياتها الخاصة، حتى فرقتهما الظروف، لتبدأ رحلة بحثها عن صديقة عمرها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شيرين: اتعرفنا على بعض في أولى جامعة

«اتعرفت عليها في أولى جامعة، وفي فترة صغيرة بقينا أكتر من الاخوات، فضلنا مع بعض لحد ما اتخرجنا من الجامعة سنة 1996، وبعدها أنا اتجوزت وسكنت في منطقة العاشر من رمضان، وهي قعدت في مكان تاني في القاهرة، وبُعد التواصل والمسافات خلوا التواصل قليل لكن العلاقة كانت قوية جدا».. حسب «شيرين فريد» خلال حديثها لـ «هن».

«لا حس ولا خبر»

بعد مرور فترة تزوجت الصديقة الثانية «داليا» وكان التواصل مستمرا بين الصديقتين، «بعد ما اتجوزت وأنجبنا إحنا الاتنين، كان في بيننا تواصل مستمر من خلال التليفون، بس هي كانت حصلت لها مشاكل خاصة بشغل جوزها، وكانت بتحكيلي عليها وفي الفترة دي كانت تعبانة وبتشتكي من الضغط وكنت بفضل أواسيها إنها تاخد بالها من نفسها وصحتها، وبعد فترة حصلت لي حادثة وموبايلي باظ وظروف كتيرة، ومعرفتش أتواصل معاها خالص، ودورت عليها كتير من غير فايدة، وآخر حاجة عرفتها بس إن مامتها نقلت من مكان سكنها اللي كنت أعرفه».

«شيرين» تلجأ لمواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن صديقة عمرها

وسائل التواصل الاجتماعي هي آخر ما قررت «شيرين» اللجوء إليه، للبحث عن صديقتها والاطمئنان عليها، «بقالي 19 سنة بدور عليها يمكن أوصل أي معلومة عنها من غير فايدة، وكنت مترددة أدور على السوشيال ميديا، لأني خايفة أسمع أو أعرف عنها خبر مش كويس، لكن قررت أدور عليها من خلال بوست على جروب خاص بالبنات، يمكن ألاقي حد من قرايبها أو قرايب جوزها ويطمنوني عليها».