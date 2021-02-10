مي العيدان: بسمة الكويتية سيطبق عليها حكم الردة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد مرور أكثر من 12 ساعة من إعلان الفنانة بسمة الكويتية ارتدادها عن الإسلام، واعتناقها للديانة اليهودية، خلال مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، علقت الإعلامية الكويتية مي العيدان على الواقعة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» على الواقعة.

ودونت «العيدان» قائلة: «توضيح، المغنية اللي تطلق على نفسها اسم بسمة والتي ارتدت عن الدين الإسلامي واعتنقت اليهودية، للعلم هي مواليد الكويت فقط، لكن عراقية الجنسية إلى هذه اللحظة، يعني كانت عراقية مقيمة بالكويت، واليوم أعلن الشيخ أحمد القطان بأن يطبق عليها حد الردة».

وعلى مدار الساعات القليلة الماضية، حيث كانت واقعة الفنانة بسمة الكويتية محط اهتمام المواطنين في الوطن العربي، إلا أن «العيدان» تجاهلت التعليق على الواقعة لساعات طويلة، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مجموعة من المنشورات المختلفة حول لقطات عن مشاهير الفن في مصر والوطن العربي، وتجاهلت التعليق بشكل تام على واقعة بسمة الكويتية، التي أثارت الجدل.

واكتفت الإعلامية الكويتية، بنشر صورة للفنانة سهير رمزي ووالدتها الفنانة الراحلة درية أحمد، وبعدها بساعات شاركت متابعيها، بصورة للفنانة المغربية مريم حسين وطفلتها، وجاء آخر منشوراتها حتى اللحظة، بنشر البوستر الدعائي لفيلم «أرزاق يا دنيا» للفنان الراحل نور الشريف، إذ حثت متابعيها على مشاهدة الفيلم والإشادة بصناعه.

ارتداد بسمة الكويتية عن الإسلاموعلى مدار الساعات القليلة الماضية، أعلنت الفنانة بسمة الكويتية، ارتدادها عن الدين الإسلامي، واعتناقها الديانة اليهودية، خلال مقطع فيديو، تم بثه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

«أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية، أعلن تركي للإسلام دين النفاق دين الإرهاب الذي يستحقر المرأة ويضطهدها ويعنفها ولا يعطيها حقوقها بالكامل، وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية».. وبتلك الكلمات، ظهرت الفنانة الكويتية خلال الفيديو المتداول، الذي تسبب في إثارة حالة من الجدل والغضب الواسعين، من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة القبض عليها والتحقيق معها.

معلومات عن بسمة الكويتية

- اسمها الحقيقي ابتسام الحميد، واشتهرت باسم «بسمة الكويتية».

- قدمت العديد من الأغاني الخليجية.

- ابتعدت عن الغناء على مدار عام كامل ومن ثم عادت في عام 2016 للساحة الفنية مرة أخرى.