قبل عيد ميلادها بأسبوع.. مي حلمي في غرفة العمليات: ادعولي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت الإعلامية مي حلمي، عن خضوعها لعملية المرارة، وذلك عبر مقاطع فيديو شاركت بها متابعيها من خلال خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وخرجت «مي» في مقطع الفيديو، لتتحدث وهي مرتدية زي العمليات، استعدادا لاستئصال الزائدة وذلك قبل عيد ميلادها بحوالي أسبوع، قائلة: «كنت تعبانة من فترة والمفروض أعمل المرارة وهعملها دلوقتي حالًا.. كنت حبا أقضي عيد ميلاد أحلى من كدا.. وعشان كدا احتفلت بدري معاكم.. ادعولي أقوم بالسلامة وتبقى الدنيا كويسة.. وميرسي لكل اللي بعتلي وهناني على عيد ميلادي».

حادث مي حلمي

يذكر أن الإعلامية مي حلمي، تعرضت قبل أيام، لحادث سير على طريق المنصورية، وكانت تستقل السيارة بصحبة اثنين من أصدقائها، اللذين أصيبا بكدمات وسجحات بالغة، ونقل أحدهما إلى المستشفى لإسعافه.

ولم تتعرض الإعلامية مي حلمي للإصابات سوى لسحجات طفيفة في مناطق متفرقة من الجسد، ولم تستدع حالتها دخول المستشفى.

وذكر المصدر الأمني أن الحادث أحدث تلفيات في السيارة التي كانوا يستقلونها، وتم إخطار النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الحادث.

وعقب الحادث، نشرت «مي» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة لسيارتها بعد تعرضها للحادث، قائلة: «شكرا لكل الناس الي بتسأل عليه بعد الحادثة أنا الحمدلله بخير كدمات بسيطة.. ادعو بس لأخويه أرجوكم علشان تعبان أوي وفي المستشفى».

ونشرت «حلمي» صورة عبر خاصية القصص المصورة معلقة: «معلش اعذروا اختفائي بعد ما خلصنا تصوير الإعلان عملت حادثة كبيرة أنا وعمرو وإحنا راجعين على طريق المنصورية الحمد لله كدمات بس من أصحابنا تعبان أوي وفي المستشفى هو وعمرو ادعولنا أرجوكم».