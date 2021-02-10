بسمة الكويتية عن عدم شهرتها: أنا مش هيفاء وهبي عشان أتعرى في كليباتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ربما لم تتمتع المطربة بسمة الكويتية، بالشهرة الواسعة خاصة بين الجمهور المصري، لكن بعد الفيديو الذي خرجت خلاله أعلنت عن ارتدادها عن الإسلام واعتناقها للدين اليهودي، ورغم الخطوة الغاضبة لكنها جعلت اسمها يتصدر مواقع البحث.

وفي مؤتمر صحفي سابق، للمطربة بسمة، نشرت تفاصيله الصحف الكويتية، في العام 2011، خاصة بعد إطلاقها ألبوم غنائي «الذهب» بعدما غابت 3 أعوام عن الساحة الغنائية.

ووقتها، أكدت «بسمة» أنها لا تفكر مطلقًا السفر إلى القاهرة أو بيروت، للغناء بلهجات أخرى رغبة في الانتشار: «أنا لست هيفاء وهبي.. والعري ليس من عاداتنا وتقاليدنا ومن الصعب عليّ أن أقوم بهذا الأمر، ونجاح العمل لا يكون بهذه الطريقة بل بتميز الفكرة التي سيقدم بها»، بحسب ما ذكرته وقتها صحيفة «القبس» الكويتية.

وتحدثت وقتها أنها بذلت ما في وسعها من الناحية المادية والعملية لإنتاج ألبومها «الذهب»، بعد غيابها 3 أعوام بسبب ظروف عائلية، كما أوضحت أيضًا أنها واجهت بعض المشاكل العائلية في مشوارها: «امتهاني للغناء واجه مشاكل من قبل الأهل بسبب التمسك بالعادات والتقاليد.. تغلبت أخيرًا عليها، وأعتبرُ اليوم أن إصدار هذا الألبوم كان بمنزلة حلم انتظرته طويلا، لذلك سأدعم خطواتي بنفسي خلال الفترة المقبلة من خلال تصوير بعض الأغاني وحفلات الأعراس، لأنها تدر دخلا يساعد على الاستمرار في ظل عدم وجود دعم من شركات الإنتاج بالشكل الذي كان عليه في السابق».

ارتداد بسمة عن الإسلام

وكانت المطربة الكويتية بسمة، خرجت في مقطع فيديو، بالأمس، أعلنت عن ارتدادها عن الدين الإسلامي، واعتناقها الديانة اليهودية، وذلك في مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت «بسمة» في مقطع الفيديو: «أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية، أعلن تركي للإسلام وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية.. لا ولاء ولا انتماء».

وجاءت ردود أفعال غاضبة على مقطع الفيديو، خاصة بعدما ادعت الكويتية «بسمة»، أن «الإسلام يحقر من شأن المرأة» وطالب البعض أيضًا بضرورة القبض عليها لأنها تهاجم أحد الأديان السماوية.