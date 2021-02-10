القصة الكاملة لارتباط غادة عادل وحسن شاكوش: «صورة ورد وتجاوز»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال شائعة ارتباط مطرب المهرجانات الشعبية والفنانة غادة عادل على صفيح ساخن، بدأت مصادفة إلا أن منصات مواقع التواصل الاجتماعي لا ترحم، الواقع الافتراضي يطلق شائعاته على كل مشهور يتابعه ويحبه، فأصبحت الشائعة هي الأكثر تداولا، رغم عدم وجود أساس لها على أرض الواقع، وتدخل في تلك المشادات ابن غادة عادل من زوجها السابق المخرج مجدي الهواري، بودي الهواري.

بداية شائعة ارتباط حسن شاكوش وغادة عادل

بداية القصة كانت منذ يومين حينما نشر مطرب المهرجانات الشعبية صورة له تجمعه بالفنانة غادة عادل وكان شديد القرب منها، واحتضنها، تلك الصورة أحدثت تفاعلا كبيرا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وإنستجرام، لدرجة أن البعض ذهب إلى احتمالية وجود علاقة عاطفية بين الثنائي، وكان من بين التعليقات، «كل الحضن ده ومش مرتبطين أمال لو مرتبطين هتعملوا إيه»، و«دول شكلهم ارتبطوا خلاص».

تعليق حسن شاكوش على الصورة أوحى للبعض بتلك العلاقة، حيث قال، «كانت أحلى مفاجأة، ومبسوط جدا أني شوفتك، مع حبيبة قلبي الأستاذة غادة عادل».

رد غادة عادل على شائعة ارتباطها بحسن شاكوش

عقب تداول تلك الأنباء بكثرة قررت الفنانة غادة عادل أن تنفي تلك الشائعة بنشرها نفس الصورة التي جمعتها بشاكوش عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وفي تعليقها على الصور نفت الشائعة قائلة، «حسن شاكوش فنان محترم ولقائي به لم يتعد متابعتي لفقرته الغنائية وصورة فوتوغرافية، أي كلام قيل أو كتب بخلاف ذلك ما هو إلا هراء من نسج خيال كاتبه أو قائله».

ابن غادل عادل يعلق بلفظ غير لائق

كتب بودي الهواري لفظا غير لائقا في تعليقه على صورة والدته مع مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، وذلك عقب عدة دقائق من نشر غادة عادل النفي، وبعد ذلك أغلقت غادة عادل التعليقات على الصورة تماما.

وكتب بودي الهواري نجل المخرج محدي الهواري طليق غادة عادل، «حاجة...».

رد حسن شاكوش على شائعات ارتباطه بغادة عادل

رغم أن حسن شاكوش التزم الصمت في بداية تداول الشائعات، إلا أنه قرر أن يرد.

ونشر حسن شاكوش ستوري عبر إنستجرام ينفي وجود علاقة عاطفية تجمعه بالفنانة غادة عادل.