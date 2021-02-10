بسمة الكويتية التي ارتدت عن الإسلام.. أتمت حفظ القرآن وترى أن الفن حرام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية، أعلن تركي للإسلام وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية.. لا ولاء ولا انتماء»، عبارات صادمة صرحت بها الفنانة بسمة الكويتية، خلال مقطع فيديو مصور، ظهرت خلاله عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، تعلن من خلاله ارتدادها عن الدين الإسلامي واعتناق اليهودية.

وكان تصريح الفنانة صادمًا للكثيرين، خاصةً بعدما ادعت أن «الإسلام يحقر من شأن المرأة» وطالب البعض أيضًا بضرورة القبض عليها لأنها تهاجم أحد الأديان السماوية، وتشوه من صورته العطرة، فضلًا عن التعليقات، والتي كان من أبرزها، «ربنا يهديها..ربنا يهدي كل عاصي قبل الموت حتى لا يكون مثواهم النار وأعوذ بالله من النار وعذاب النار ومن كل قول وعمل يدخلنا النار وتهديها للإسلام والمسلمين اللهم أمين، اللهم ردها إليك ردًا جميلا، هي موضة وكل واحد عايز اسمه يتردد يغير ديانته زي زي ناس كتير عمرنا ما سمعنا عنها يلا انسوها وماتدلهاش أهمية».

تصريحات بسمة الكويتية عن الفن والقرآن

وقبل 3 أعوام مضت، وبالتحديد عام 2018، تحدثت الفنانة الكويتية خلال لقاءات صحفية، عن رؤيتها للفن، حيث كانت تعتقد أن «الفن حرام»، وتطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى.

وكانت قد أعلنت أيضًا تفوقها سابقًا ضمن العشرة الأوائل على مستوى الكويت في مسابقة حفظ القرآن الكريم، خلال دراستها بالمرحلة الثانوية.

لم تكن تلك الواقعة الأولى، خلال هذة الفترة لخروج البعض عن الدين الإسلامي، إذ سبقها قبل فترة ليست بالكبيرة الإعلامي الكويتي محمد المؤمن، باعتناق الدين المسيحي، وارتداء الصليب.

رأي بسمة الكويتية في عمليات التجميل: مبعترضش عليها

وكان للفنانة بسمة الكويتية كان لها رأي قاطع عن عمليات التجميل، إذ لا تعارضها، «لم أخضع لعمليات تجميل، الفنان في الوقت الحالي صوت وصورة، فيجب أن يكون أنيقاً ومقبول الشكل ولديه حضور كبير».