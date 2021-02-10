معز مسعود لا يتابع سوى حلا شيحة على إنستجرام: «رومانسي مفيش كلام»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موجة سخرية واسعة طالت الداعية الإسلامي معز مسعود، على مدار الساعات القليلة الماضية، بعدما تداول صور لحسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، أفادت متابعته للحساب الرسمي لحساب زوجته الفنانة حلا شيحة فقط، إذ لم يقم بمتابعة حساب آخر.

وجاء من بين تعليقات بعض رواد مواقع السوشيال ميديا، «سر حب الستات لمعز مسعود هو الإخلاص، ده أنت رومانسي جدا يا أستاذ معز».

زواج معز مسعود وحلا شيحة

ويذكر أن الفنانة حلا شيحة احتفلت بعد قرانها على الداعية الإسلامية، أول أمس، داخل إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة المطلة على النيل، حيث اقتصر الحفل على تواجد أفراد أسرتي العروسين فقط.

إطلالة حلا شيحة في عقد قرانها

بفستان أبيض فضفاض، من الستان، ذو أكمام طويلة من الجوبير، وارتداء الحجاب في بعض الصور، أطلت الفنانة حلا شيحة، خلال عقد قرانها، مع وضعها للمكياج البسيط والهادئ.

وكان شارك الداعية الإسلامي متابعيه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، صورة له بصحبة زوجته الفنانة حلا شيحة، قائلا: «والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما».

شقيقات حلا شيحة يحتفلن بزفافها

فيما احتفلن شقيقات الفنانة حلا شيحة بالمناسبة السعيدة عبر حساباتهم الرسمية بتطبيق «انستجرام»، حيث نشرت رشا شيحة، شقيقة الفنانة، صورة من داخل الفندق، المطل على النيل، قبيل عقد القران، معلقة عليها بكلمة «مبروك»، وأشارت إلى اسمي الداعية معز مسعود وشقيقتها حلا شيحة.

ونشرت الفنانة هنا شيحة، مجموعة من صور عقد القران، وعلقت عليها قائلة: «تم عقد قران حبيبتي وأختي ونصفي الآخر، حلا الجميلة قلبا وقالبا على الذي اختاره قلبها وأيده عقلها، يا رب بارك لها وبارك عليها واجمع بينهما في الخير».

وتابعت: «بحبك أوي يا حلولا النهاردة من أسعد أيام حياتي لأني شايفاكي مبسوطة يا رب دايما مبسوطة بدعيلكم ربنا يحفظكم ويبعد عنكم العين ويراضيكم ويرضى عليكم».