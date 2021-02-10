غادة عادل وأبناؤها الخمسة.. «عبدالله» حاضر في كل مناسبة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شائعة جديدة تعرضت لها الفنانة غادة عادل، والتي تفيد دخولها في علاقة ارتباط عاطفي مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عقب مشاركته صورة تجمع بينهما عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي ظهر خلالها وهو يحتضنها، لتثير هذة الصورة ضجة كبيرة على صفحات السوشيال ميديا، والتي كان لابنها بودي الهواري، من طليقها المخرج مجدي الهواري، تعليقًا على تلك الشائعات معبرًا عن استيائه لتلك الشائعة.

ودائمًا ما تتحدث الفنانة غادل عادل عن علاقتها بأبنائها خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال البرامج التلفزيونية، ويُقدم هُن أبرز المعلومات عن أبناء الفنانة غادة عادل وعلاقتها بهم، خلال السطور التالية.

لدى الفنانة غادة عادل 5 أبناء من زوجها السابق مجدي الهواري الذي ظلت مرتبطة به لفترة زمنية طويلة، ما يقرب من 20 عامًا، وهم محمد، ولقبه ماريو، وعبدالله وعز الدين، وهما توأم، وحمزة ومريم.

عبدالله الهواري

يعتبر عبدالله الهواري، من أكثر أبناء الفنانة غادة عادل المتفاعلين بصفة مستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تجده حاضرا في كل مناسبة، فلا نستطع أن ننسى تعليقه على فستان والدته الفنانة غادة عادل في مهرجان الجونة السينمائي، في حفل ختام الدورة الثالثة، إذ نشر حينها صورتين لوالدته، إحداهما في بداية مرحلة الشباب، بفستان أحمر اللون، محتشم بالإضافة إلى صورة أخرى لها بفستان أسود مكشوف البطن أستومك، وذو كتف واحد، بالإضافة إلى أنه ذو بطانة قصيرة، وأرفق تعليقًا قال خلاله،«أيه اللي حصل يا ماما؟».

لترد عليه الفنانة ضاحكة، «ليه يا زمان ماسبتناش أبرياء»، ليعاود مداعبتها مجددًا، قائلًا« الزمن غدار يا ماما».

وكان لعبدالله حضور قوي وملفت في الأزمة الأخيرة لوالدته، بشأن شائعات ارتباطها عاطفيًا بمطرب المهرجانات حسن شاكوش، إذ أبدى استياءه، مستعينًا بلفظ خادش للحياء، مدافعًا عن والدته ويستنكر من خلاله الشائعة.

مريم الهواري

ورثت مريم عن والدتها جمالها ورقتها، إذ تقاربها في الملامح بشكل كبير، فيما اعتبرها البعض بأن جمالها تخطى غادة عادل وتفوقت عليها، وسبق وأن تغزلت الابنة بها، من خلال مشاركة صورة لها من طفولتها مع والدتها، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، «كل سنة وأنتِ طيبة يا أحلى حاجة في حياتي».

حمزة وعز الدين ومحمد

لدى الفنانة أيضًا ابن اسمه حمزة، وكان أول ظهور لها مع والده المخرج مجدي الهواري، بعد إصابته بكسر في قدمه، اما عز الدين هو التؤأم لنجلها عبدالله، وأكبر أبنائها هو محمد، ولقبه ماريو، والذي شارك في مسلسل «مزاج الخير»، وكان أثار ضجة بظهوره مع والدته لأنه بدا وسيما وشابا كبيرا، بعد أن فقد الكثير من وزنه، وظهر بلحية.