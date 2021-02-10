بعد إعلان بسمة الكويتية الارتداد.. المرأة في اليهودية «مهمشة وحقوقها ضايعة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اضطهاد المرأة وتعنيفها، تلك هي حجة الفنانة بسمة الكويتية، التي تذرعت للارتداد عن الدين الإسلامي، واعتناق اليهودية، خلال مقطع فيديو جرى تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على مدار الساعات القليلة الماضية، وهو ما أثار حالة من الجدل والغضب الواسعين بين نشطاء السوشيال ميديا.

الفنانة الكويتية تزعم: الإسلام يستحقر المرأة ويضطهدها

وخلال الفيديو المتداول، زعمت الفنانة الكويتية أن الدين الإسلامي يحتقر المرأة وهو ما دفعها للارتداد عنه: «أعلن تركي للإسلام دين النفاق دين الإرهاب الذي يستحقر المرأة ويضطهدها ويعنفها ولا يعطيها حقوقها بالكامل، وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية».

خبير يكشف عن ممارسات التعامل مع المرأة في اليهودية

على عكس ما قالته بسمة الكويتية، عن احترام اليهودية للمرأة، كشف الدكتور أحمد فؤاد نور، الباحث في الدراسات العبرية، خلال حديثه لـ«هن»، كيف يتم التعامل مع النساء في الديانة اليهودية، إذ تقابل بالعنصرية الدائمة والتي تمنعها من الحصول على حقوقها الدينية والوطنية.

وقال «فؤاد»، إنه يتم التعامل مع النساء في الديانة اليهودية كالآتي:

- هناك صلاة شائعة من الصلوات في اليهودية، يقال خلالها من قبل الرجال: «الحمد لله يا رب أنك لم تخلقني امرأة».

- تقدم اليهودية حقوقا للرجل أكثر من المرأة.

- تعاني المرأة من العنصرية من قبل رجال الدين اليهودي، لأنهم يتحكمون في قوانين الدفن والميراث والزواج والطلاق.

- هناك ظاهرة تعرف في اليهودية بـ«المرأة مُعلقة»، وهي التي يرفض زوجها الانفصال عنها والإنفاق عليها أيضا.

- تُمنع المرأة من ظهور صورها في الصحف من خلال عدد من الطوائف اليهودية.

- يتم حذف صور المرأة من الصور الجماعية أيضا.

- ترتفع نسب البطالة بين النساء أكثر من الرجال في اليهودية.

- تلتزم المرأة بقواعد تعرف بقوانين «الحشمة»، إذ تُمنع المرأة من رفع صوتها.

- تُمنع المرأة من ممارسة الرياضات التي يوجد بها اختلاط أو تلامس مع الرجال.

- خلال فترة الحيض يتم الابتعاد عن المرأة وتجنب التعامل معها، لكونها غير طاهرة.

- توجد أحواض كبيرة داخل المعابد الدينية، إذ يتم وضع المرأة في داخلها حتى تتطهر من فترة الحيض وكذلك عقب الولادة، ويتم الابتعاد عنها تماما لأسابيع، وتُترك بمفردها داخل الحوض.