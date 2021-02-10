الامارات | كوريا الجنوبية: اختبارات "كورونا"مجانية للكلاب والقطط المخالطة

شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: اختبارات "كورونا"مجانية للكلاب والقطط المخالطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم العاصمة الكورية الجنوبية سول اختبارات فيروس كورونا مجانية للحيوانات الأليفة التي ثبتت إصابة أصحابها بفيروس كورونا، حيث سوف يكون كلب سبانيل أول من يخضع للاختبار في سول اليوم.

وقال صاحب الكلب إن الكلب كان يعاني من حمى وسيلان في الانف، بحسب ما قاله مسؤولو المدينة. وقام طبيب بيطري باختيار الكلب وإخضاعه للاختبار، ولكن لم تظهر النتائج بعد.

وقال مسؤولو المدينة" بما أنه لا يوجد دليل على انتقال فيروس كورونا من الحيوانات إلى الانسان، فإنه سوف يتم وضع الحيوان الذي تثبت إصابته بالفيروس في الحجر الصحي بالمنزل لمدة 14 يوما، وبعد ذلك يمكنه الخروج".

وقال متحدث إن الاختبار المجاني سوف يتم فقط للحيوانات التي أصيب أصحابها بفيروس كورونا.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد أصدرت الأسبوع الماضي قواعد اختبار، عقب ثبوت إصابة قطة في مدينة جينجو بجنوب شرق البلاد بالفيروس، لتكون أول حيوان في البلاد تصاب بالفيروس. وكان شخصان في المنزل الذي كانت به القطة قد أصيبا بالفيروس.

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