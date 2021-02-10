بعد شائعة ارتباطه بـ غادة عادل.. حسن شاكوش «خطب بنت الجيران ونفسه يستقر»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الساعات الماضية، ترددت شائعات تفيد بارتباط الفنانة غادة عادل ومطرب المهرجانات الشعبي حسن شاكوش، نتيجة تداول صورة تجمع بينهما، والتي سبق وشاركها الأخير عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي نفتها الأولى ووضحت كواليسها خلال حسابها.

وأوضحت «غادة»، خلال تعليقها على الخبر المتداول: «حسن شاكوش فنان محترم ولقائي به لم يتعد متابعتي لفقرته الغنائية وصورة فوتوغرافية، أي كلام قيل أو كتب بخلاف ذلك ما هو إلا هراء من نسج خيال كاتبه أو قائله».

وتوقع البعض صحة الخبر نتيجة انفصال «شاكوش» عن خطيبته منى العدوي، من خارج الوسط الفني، قبل أشهر، بعد خطبة استمرت 3 أسابيع فقط، إذ أعلن خطبته يوم الأحد 7 يونيو، وأُقيم الحفل داخل إحدى فيلات مدينة نصر.

حسن شاكوش يروي كواليس الانفصال

وكان أعلن والد خطيبة شاكوش السابقة، خبر الانفصال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، مرفقًا صورة تجمعه بابنته قائلًا: «قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله الأمور وضحت في أولها وسامحيني يا حبيبتي إني مش إديتك فرصة إنك تاخدي وقتك وتفكري وقررت فسخ خطوبتك، إللي جاى إن شاء الله أحسن، وربنا يختارلك الصالح».

وبعد الخطبة، كان تحدث شاكوش عن رغبته في الزواج، خلال برنامج ET بالعربي، إذ قال: «كانت بنت الجيران بالفعل، وتسكن في نفس منطقتي، نفسي أتجوز كنت خاطب ومحصلش نصيب وفركشت، وهتجوز لسه لما الاقي بنت الحلال لازم يجي عليا وقت لازم أستقر ويبقى ليا بيتي وعيالي ومراتي، الواحد مش هيفضل كدة يعني».

حسن شاكوش يثير الجدل بصورة وتعليق مع غادة عادل

بينما شارك حسن شاكوش، في وقت سابق، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تجمعه بالفنانة غادة عادل، والتي أثارت الجدل خلال الساعات الماضية، قائلًا: «كانت أحلى مفاجأة، ومبسوط جدًا اني شوفتك، مع حبيبت قلبي الأستاذة غادة عادل».