بسمة الكويتية قبل ارتدادها عن الإسلام: أبحث عن الشهرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت أمس الفنانة بسمة الكويتية ارتدادها عن الدين الإسلامي واعتناقها اليهودية بسبب اعتقادها بأن الإسلام يهين المرأة ولا يكرمها مثل باقي الأديان، وجاءت تصريحات شمس صادمة للكثيرين إلا أنها ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها وتثير الجدل حولها.

بسمة الكويتية تتحدث عن عمليات التجميل

لا تعارض عمليات التجميل تصريح للفنانة بسمة الكويتية قبل ارتدادها عن الإسلام، ورغم أن هناك الكثير من الفنانات اللاتي يعزفن عن عمليات التجميل لأسباب صحية ودينية إلا أن بسمة كان لها رأي مختلف.

وقالت بسمة الكويتية إنها لا يوحد لديها أي مشكلة مع عمليات التجميل لأن الفنان أصبح صوت وصورة ويجب أن يظهر في أفضل حالاته ليرضي جمهوره العريض بشكل دائم.

شمس الكويتية: ابحث عن الانتشار

وقالت بسمة في تصريحات إعلامية لها إنها دوما ما تبحث عن الشهرة والانتشار وفي ظل ارتفاع تكاليف إنتاج ألبون غنائي كامل للمطربين في الكويت كان يجب أن تلجأ لحل آخر لمشكلتها بعيدا عن إنفاق الكثير من الأموال.

لذا لجأت بسمة الكويتية إلى طرح أغنيات سينجل تتمكن من خلالها من الانتشار وتحقيق الشهرة التي ترغب فيها وللتواصل مع جمهورها بشكل أفضل وأوسع من زي قبل.