ارتدت عن الإسلام من أجلها.. فرص قبول بسمة الكويتية بـ«اليهودية» مستحيلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جدل وغضب واسع أثارته المطربة بسمة الكويتية على مدار الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلنت في فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ارتدادها عن الدين الإسلامي، واعتناقها اليهودية.

وخلال الفيديو المتداول، قالت الفنانة الكويتية: «أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية، أعلن تركي للإسلام دين النفاق دين الإرهاب الذي يستحقر المرأة ويضطهدها ويعنفها ولا يعطيها حقوقها بالكامل، وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية».

غضب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو المتداول، وتصدرت الكويتية تريند موقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر»، إذ وجه لها رواد التطبيق، العديد من الانتقادات والتعليقات الاذعة.

دخول بسمة لليهودية سيقابل بالرفض

وخلال التعليقات، دون أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تعليقا زعم خلاله، أن دخول الفنانة الكويتية إلى الديانة اليهودية سيقابل بالرفض موضحا السبب، «دخول الفنانة بسمة الكويتية لليهودية سيقابل بالرفض من اليهود أنفسهم، لأن اليهود يشترطون في من يدخل اليهودية أن يكون رضع من ثدي سيدة يهودية 10 رضعات مشبعات».

خبير: اعتناق الفنانة الكويتية اليهودية مرفوض لهذه الأسباب

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد فؤاد نور، أستاذ الدراسات العبرية، خلال حديثه لـ«هن»، صحة ما جرى تداوله عن رفضها لاعتناق الديانة اليهودية.

وقال «فؤاد»، إن دخول اليهودية ليس أمرا سهلا بالمرة، نظرا للعقائد الخاصة بالديانة وبالتالي سيتم رفض اعتناق الفنانة الكويتية، متابعا: «اليهود مبيدخلوش حد في ديانتهم بسهولة، ولو الشخص رضع آلاف المرات هيترفض، لأنهم مش بيقبلوا باعتناق شخص لديانتهم غير بإجراءات محددة وغاية الصعوبة».

معلومات عن بسمة الكويتية

- اسمها الحقيقي ابتسام الحميد، وتشتهر بـ «بسمة الكويتية».

- طرحت العديد من الأغاني الخليجية.

- ابتعدت عن الغناء على مدار عام كامل ومن ثم عادت في عام 2016 للساحة الفنية مرة أخرى.

- أعلنت أنها ستكون ملكة الغناء العربي فور عودتها إلى الغناء مرة أخرى.

- قالت خلال تصريحات إعلامية سابقة لها إنها تتمنى تقديم «ديو» غنائي مع المطرب ماجد المهندس.

- تحب تربية الحيوانات الأليفة.

- تتمنى وجود بعض الصفات في فارس أحلامها، وهي أن يكون رومانسيا وحنونا ويقدر فنها.

- هاجمت حفلات «هلا فبراير» والتي تعد أشهر الحفلات التي تقام كل عام في الكويت متهمة اداراتها بالوساطة في اختيار المطربين المشاركين.