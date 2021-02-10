شرب السوائل بكمية كافية والتبول بانتظام يحمي من هذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية للمسالك البولية إن التهاب حوض الكلى يندرج ضمن أمراض الكلى الشائعة، موضحة أنه عبارة عن التهاب يحدث غالبا بسبب البكتيريا، التي تهاجم المسالك البولية العليا.

وأضافت الجمعية أن التهاب حوض الكلى يصيب النساء على وجه الخصوص، وذلك بسبب قصر الإحليل لديهن مقارنة بالرجال.

وتتمثل أعراض التهاب حوض الكلى في الحمى والارتجاف وآلام الجانبين وآلام الظهر، بالإضافة إلى الإعياء والغثيان والصداع وفقدان الشهية.

وشددت الجمعية على ضرورة علاج التهاب حوض الكلى في الوقت المناسب لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب عليه والمتمثلة في الفشل الكلوي وتسمم الدم. ويتم علاج التهاب حوض الكلى بواسطة المضادات الحيوية، مع إمكانية اللجوء إلى الأدوية المعالجة للحمى.

وللوقاية من التهاب حوض الكلى ينبغي شرب السوائل بكمية كافية مع الحرص على التبول بانتظام، والعناية السليمة بمنطقة الأعضاء التناسلية.

جدير بالذكر أن حوض الكلى هو نطاق أجوف مخروطي الشكل في الكلى يتجمع فيه البول قبل أن يصل إلى المثانة عبر الحالب.