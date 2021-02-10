بعد «اللفظ غير اللائق».. أول رد من شاكوش على أنباء ارتباطه بغادة عادل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الفنان حسن شاكوش، جمهوره ومتابعيه بستوري عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ينفي بدوره وجود علاقة عاطفية بينه وبين غادة عادل.

وقبل عدة أيام نشر مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، صورة جمعته بالفنانة غادة عادل عبر صفحته الشخصية على موقت تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فكانت تلك الصورة بمثابة الشرارة التي بدأت سيل من الشائعات حول علاقة الثنائي وانتشرت بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتساءل الجمهور عن طبيعة تلك العلاقة، وأدت في نهاية المطاف إلى رد جميع الأطراف لتوضيح الأمر، حتى ابن غادة عادل رد بلفظ غير لائق، وبعده ظهر أول رد فعل لمطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش.

تعليق حسن شاكوش على الصورة

نشر حسن شاكوش صورة جمعته مصادفة بغادة عادل وهو محتضنها وكتب في تعليقه عليها، «كانت أحلى مفاجأة، ومبسوط جدا أني شوفتك، مع حبيبة قلبي الأستاذة غادة عادل».

رد غادة عادل على أنباء الارتباط

بدورها نشرت غادة عادل نفس الصورة مع توضيح أنه لا تجمعها بحسب شاكوش أي علاقة حيث كتبت عبر إنستجرام، «حسن شاكوش فنان محترم ولقائي به لم يتعد متابعتي لفقرته الغنائية وصورة فوتوغرافية، أي كلام قيل أو كتب بخلاف ذلك ما هو إلا هراء من نسج خيال كاتبه أو قائله».

لفظ غير لائق من ابن غادة عادل

رد بودي الهواري ابن غادة عادل من طليقها المخرج مجدي الهواري على تلك الشائعات في تعليق على صورة والدته بلفظ غير لائق، حيث عبر عن استيائه وكتب، «حاجة...»، وأغلقت بعدها غادل عادل التعليقات على الصورة.

رد حسن شاكوش

ظل مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش ملتزم الصمت جراء تلك الشائعات، وكذلك نفى العلاقة إلا أنه قرر أن يكون له رد فعل أخيرا بعد لفظ بودي الهواري، غير اللائق على شائعات ارتباط حسن شاكوش بوالدته، ونشر ستوري عبر صفحته ينفي فيها ارتباطه بغادة.