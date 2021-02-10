فضلت الطبلة على خطيبها.. 9 معلومات عن دنيا سامي بطلة «في بيتنا روبوت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لفتت الأنظار إليها بتلقائيتها وضحكتها خلال مسلسل «في بيتنا روبوت»، من بطولة الفنانة شيماء سيف، والتي تقوم بدور الروبوت «زومبا»، وعمرو وهبة، الذي يقوم بدور الروبوت «لذيذ»، ويعيشان برفقة سارة ويوسف، «ليلى أحمد زاهر» و«هشام جمال»، لتسطر اسمها وتحجز مقعدًا بين مشاهدي العمل الدرامي، الفنانة دنيا سامي، بدور هدير.

وقعت هدير في حُب الروبوت «لذيذ»، وتحاول لفت انتباهه بشتى الطرق، من خلال الحديث عن فتى الأحلام وتغيير في ملامحها وإطلالتها، والتي استطاعت خلالها دنيا سامي، أن تصبح محط إشادة وسط الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تصدرت محركات البحث.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن الفنانة دنيا سامي، خلال السطور التالية، وفقًا لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

- دنيا سامي، ممثلة شابة، ولدت في 21 سبتمبر عام 1995.

- تدرس ‎التمثيل والإخراج، في ‎المعهد العالي للفنون المسرحية‎.

- لديها موهبة في العزف على الطبلة، وسبق وأن روت أنها عانت من الانتقادات من قبل أقاربها بسببها، إذ قالت خلال برنامج «هنا العاصمة»، مع الإعلامية لميس الحديدي،«قرايبي كانوا بيتريقوا عليا، نجمة العيلة».

- أسرتها لم تكن تمانع في احترافها هواية العزف على الطبلة،« مكانوش فاكرين الموضوع جد في الأول، ولما لقوني مصممة بدأوا يشجعوني».

- شاركت في مسلسل «عوالم خفية»، مع الفنان عادل إمام والفنانة بشرى، إذ ظهرت ضمن فريق غنائي وكانت تلعب على الطبلة.

- شاركت في مسلسل الطوفان، مع الفنانة وفاء عامر والفنان أحمد زاهر.

- كانت دنيا مرتدية للحجاب، ولكنها تركته بدخولها الوسط الفني.

خطيبها تركها

- تحدثت خلال برنامج«هنا العاصمة»، عن المعوقات والصعوبات التي واجهتها جراء احترافها الطبلة، «كنت مخطوبة من سنة ونصف وسبت خطيبي بسبب الطبلة، قالي «مراتي متبقاش طبالة..مش هقدر استحمل ده أنا راجل، هو حط نفسه في مقارنة مع حاجة مفيهاش مقارنة وأنا اخترتها هي».

- أشادت بها الفنانة نشوى مصطفى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خلال دورها في مسلسل «في بيتنا روبوت»، إذ قالت «كوميديانة مجرمة حضور عبقرى ممثلة شاطرة مووووت حتبقى من أهم كوميديانات مصر، براڤو».