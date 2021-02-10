بسمة الكويتية تتحدث عن رمضان قبل ارتدادها عن الإسلام: نفسي يبقى طول السنة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في خطوة صدمت جمهور الفنانة بسمة التي تدعي أنها كويتية، والتي خرجت في مقطع فيديو، بالأمس، أعلنت من خلاله عن ارتدادها عن الدين الإسلامي، واعتناقها الديانة اليهودية، وذلك في مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت «بسمة» في مقطع الفيديو: «أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية، أعلن تركي للإسلام وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية.. لا ولاء ولا انتماء».

وجاءت ردود أفعال غاضبة على مقطع الفيديو، خاصة بعدما ادعت الكويتية «بسمة»، أن «الإسلام يحقر من شأن المرأة» وطالب البعض أيضًا بضرورة القبض عليها لأنها تهاجم أحد الأديان السماوية.

الخطوة التي أقدمت عليها «بسمة» قوبلت بالهجوم والانتقاد، خاصة أن خلال أحد حواراتها السابقة، وتحديدًا مع «البيان الإماراتية» في العام 2015، كان رأيها عن شهر رمضان الكريم، لم ينم عن إقبالها على الارتداد عن الإسلام.

بسمة الكويتية: نفسي السنة كلها تبقى رمضان

وخلال حوارها السابق، تحدثت «بسمة» عن شهر رمضان وتأثيراته عليها، فبالنسبة إليها، لم يقتصر فقط على الأجواء الإيمانية، لكنها وجدت فيه الخير والبركة كما أن المسلمين من حول العالم يتجمعون على مائدة واحدة وقت الإفطار، متمنية: «العام كله رمضان».

وخلال الحوار، تحدثت «بسمة» عن طقوسها خلال شهر رمضان، أنها تحب التأكد من حضور الأسرة كاملة على السفرة قبل الإفطار: «أحرص على أن يكون أهل بيتي موجودين.. وأنا عادة لا أحب الإفطار خارج المنزل.. وأشعر بالراحة التامة مع أهلي.. لكن ذلك لا يمنع من تلبية دعوات أصدقائي الإعلاميين في أيام كثيرة لتناول الإفطار معهم».

بحب أقضي رمضان في الكويت

واعترفت «بسمة» خلال حوارها السابق، أنها لا تجيد فن الطبخ، لكن من هوايتها هو تحضير السلطات وخاصة التبولة والفتوش: «صدقوني أنا ماهرة في إعدادهما، بجانب الوجبات الخفيفة خصوصاً الاستيك».

وتحدثت أيضًا عن حرصها على الوجود في الكويت خلال شهر رمضان: «له طعم خاص ونكهة مختلفة في بيتنا.. وأشعر خلاله براحة كبيرة»، لكن بسبب رحلة عمل سابقة، قضته في لبنان، وبصراحة أفطرت لأنني على سفر فاستخدمت رخصتي الشرعية.

كنت هضرب رامز جلال لو استضفني

وانتقلت أيضًا في حوارها السابق، عن رأيها في برنامج المقالب «رامز واكل الجو» للفنان رامز جلال، إذ وصفته بـ«شيء خيالي»، أما عن إذ حلت ضيفة له فعن رد فعلها، قالت: «كنت هضربه.. لأنني بالأساس أعاني فوبيا الأماكن المرتفعة».