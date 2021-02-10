الامارات | كمامة واحدة أم اثنتان للحماية من السلالات المتحورة؟.. خبراء الصحة يجيبون

شكرا لقرائتكم خبر عن كمامة واحدة أم اثنتان للحماية من السلالات المتحورة؟.. خبراء الصحة يجيبون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عندما يتعلق الأمر بحماية نفسك من أي سلالات متحورة من فيروس كورونا، ربما كان وضع كمامتين أفضل من الاكتفاء بواحدة.

وشوهد عدد من الساسة، من بينهم نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس، والسيناتور ميت رومني، وهم يضعون كمامتين. كما أن كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، أوصى بأن يستعين الأميركيون بكمامتين يومياً.

وفي إطار سلسلة (#اسأل رويترز) على «تويتر»، جمعت «رويترز» مجموعة من خبراء الصحة للرد على أسئلة عن فيروس كورونا.

ومن تلك الأسئلة ماذا يعتبرونه «الأصوب» في وضع الكمامات على الوجه.

وقال أطباء وخبراء في الصحة العامة إن أي نوع من الحماية أفضل من عدم الاكتراث المطلق.

وأشار رئيس الجمعية الأميركية لعلم الفيروسات الإكلينيكي، الدكتور مات بينيكر، إلى أن «نوع الكمامة الجيد هو ذلك الذي تضعه باستمرار على الأنف والفم متى كنت في مكان عام... عند هذه النقطة، علينا أن نركز على تحقيق ذلك الهدف أكثر من التركيز على وضع كمامتين».

فإن كنت أكثر ميلاً لوضع أكثر من كمامة، فهناك بعض الإرشادات التي قد تهمك:

البيئة الخطر

قال الأستاذ بمركز فريد هاتشينسون لأبحاث السرطان، الدكتور دوش شيفر، إن نوع الكمامات التي تستخدمها وعددها يتوقف على المكان الذي تنوي الذهاب إليه.

وأضاف «من الضروري جداً أن تضع الكمامة على النحو المناسب وباستمرار عندما تكون في أجواء عالية المخاطر حيث يمكن أن يكون الفيروس أسرع انتشارا».

ويوصي شيفر باستخدام كمامة من القماش عندما يتمشى المرء في أجواء مفتوحة مثلاً والاستعانة بكمامتين أو بأنواع متميزة من الكمامات مثل (كيه.إن95) أو (إن95) أو كمامتين عند الذهاب لأماكن العمل أو متاجر البقالة أو العيادات والمستشفيات.

الخامة

قال مدير معهد أونيل لقانون الصحة الوطني والعالمي بجامعة جورجتاون، لورانس جوستين، «إذا وضع المرء الكمامة بالطريقة الصحيحة، فستكون كل الأنواع فعالة». غير أنه أشار إلى أن خامة الكمامة ونوعيتها يمكن أن تُحدث فارقا أكبر من عددها.

وأضاف «وضع كمامتين أمر غير مفهوم لأننا لا نعرف نوع الخامة ولا نوعيتها»، مشيراً إلى أن الكمامات الطبية المستخدمة في العمليات الجراحية أو الكمامات من نوع كيه.إن95 أفضل.

واتفق الخبراء على أن الكمامة الفعالة تتكون من عدة طبقات. وقال رئيس معهد الأمراض التنفسية بمستشفى كليفلاند كلينيك، الدكتور رائد الدويك: «إذا كانت كمامتك من طبقات عدة، فمن غير الضروري استخدام كمامتين».

الترتيب

عند استخدام أكثر من كمامة، يوصي مدير مركز الابتكار في الصحة العالمية بجامعة جورجتاون، الدكتور تشارلز هولمز، بوضع الكمامة الأجود أولاً ثم الكمامة الأقل جودة فوقها. على سبيل المثال، ينبغي وضع الكمامة الجراحية فوق الكمامة كيه.إن95، أو وضع الكمامة القماشية فوق الكمامة الجراحية.

ومع هذا، كانت أهم نصيحة قدمها هولمز هو أن يغطي المرء وجهه، أياً ما كان الشكل، مضيفاً: «أفضل كمامة هي تلك التي تضعها باستمرار على النحو المضبوط».

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