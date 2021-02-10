الامارات | أعراض التهاب حوض الكلى.. العلاج المبكر يحمي من عواقب وخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض التهاب حوض الكلى.. العلاج المبكر يحمي من عواقب وخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 فبراير 2021

افاد أطباء في الجمعية الألمانية للمسالك البولية بأن التهاب حوض الكلى يندرج ضمن أمراض الكلى الشائعة، مشيرين إلى أنه عبارة عن التهاب يحدث غالباً بسبب البكتيريا، التي تهاجم المسالك البولية العليا.

وتتمثل أعراض التهاب حوض الكلى في الحمى والارتجاف وآلام الجانبين وآلام الظهر، بالإضافة إلى الإعياء والغثيان والصداع وفقدان الشهية.

وشدد أطباء الجمعية الألمانية على ضرورة علاج التهاب حوض الكلى في الوقت المناسب لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب عليه والمتمثلة في الفشل الكلوي وتسمم الدم. ويتم علاج التهاب حوض الكلى بواسطة المضادات الحيوية، مع إمكانية اللجوء إلى الأدوية المعالجة للحمى.

وأضافوا أن التهاب حوض الكلى يصيب النساء بشكل أكبر بسبب قصر القناة لديهن مقارنة بالرجال.

وللوقاية من التهاب حوض الكلى ينبغي شرب السوائل بكمية كافية مع الحرص على التبول بانتظام، والعناية السليمة بالمنطقة الحميمة.

يشار إلى أن حوض الكلى هو نطاق أجوف مخروطي الشكل في الكلى يتجمع فيه البول قبل أن يصل إلى المثانة عبر الحالب.

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