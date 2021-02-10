الامارات | تحذير سويسري من الإفراط في القهوة.. لأجل صحة المفاصل

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير سويسري من الإفراط في القهوة.. لأجل صحة المفاصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر مركز الصحة السويسري من أن الإفراط في تناول الكافيين قد يؤذي المفاصل؛ إذ إنه قد يدمر أنسجة الغضاريف، ما يمهد الطريق للإصابة بالداء المفصلي التنكسي المعروف أيضاً بالفصال العظمي.

وأوضح المركز أن الداء المفصلي التنكسي عبارة عن تلف غير قابل للتجدد يصيب الأنسجة الغضروفية المفصلية، التي تعمل على تقليل الاحتكاك الناتج من حركة المفاصل الدائمة، وتعمل كوسادة لحماية العظام.

وقد يؤدي تآكل هذه الطبقة الواقية بسبب المرض إلى احتكاك الأنسجة العظمية، ويصحب الاحتكاك التهابات تصيب جوف المفصل وتتسبب في الشعور بالآلام وخشونة المفاصل، ما يؤثر بالسلب على جودة الحياة والاعتماد على النفس.

ولتجنب هذه المخاطر، ينبغي عدم تجاوز القيم القصوى المسموح بها لتناول الكافيين، والتي تبلغ 400 مللي غرام (أربعة فناجين قهوة)، علماً بأن الكافيين يوجد في القهوة والشاي ومشروبات الطاقة والكولا والشوكولاتة.

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