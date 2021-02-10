الامارات | علاج لـ«كوفيد-19» يحصل على موافقة أميركية للاستخدام الطارئ

شكرا لقرائتكم خبر عن علاج لـ«كوفيد-19» يحصل على موافقة أميركية للاستخدام الطارئ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت شركة إيلي ليلي، أمس الثلاثاء، إن علاجها بالأجسام المضادة لمحاربة كوفيد-19 حصل على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية للاستخدام الطارئ.

وأظهرت بيانات تجربة في مرحلة متأخرة في يناير الماضي أن العلاج المركب من اثنين من الأجسام المضادة ساعد في تقليل خطر دخول المستشفى والوفاة في مرضى كوفيد-19 بنسبة 70 بالمئة.

وأشارت الشركة إلى أن العلاج سيكون متاحاً على الفور.

وأضافت في بيان: «هناك 100 ألف جرعة جاهزة على الفور وستتوافر 150 ألف جرعة إضافية خلال الربع الأول».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news