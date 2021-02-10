مكياج خليجي من عبير أحمد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:42 صباحاً - يُعتبر المكياج الخليجي من أجمل أنواع المكياج؛ لأنه يعتمد على أسلوب قوي وكثيف وتُستعمل من خلاله ألوان قوية للعينين؛ لتُبرز جمالها وتضفي عليها نظرة عربية مثالية. ولأن الممثلة المصرية عبير أحمد تعتمد عليه بشكل كبير، كونها تعيش في الكويت، فقد رصدنا لكُنَّ أبرز إطلالاتها بالمكياج الخليجي لتتألقن على غرارها.



مكياج سموكي بدرجات اللون البني

مكياج سموكي بدرجات اللون البني



لتطبيق المكياج السموكي بدرجات اللون البني على غرار عبير أحمد، حضِّري جفنيك من خلال تطبيق الكونسيلر أو البرايمر المخصص للجفون، ثم طبقي ظلال عيون بدرجات اللون البني، واستعيني بتدرجات البيج الفاتح على مدمع العين، واحرصي على دمج ظلال العيون تفاديًا لظهور الحدود بين اللونين لمظهر متناغم، وطبقي الرموش الاصطناعية بعدها مع العدسات التي تفضلينها، ولأن نظرة العين الخليجية نظرة ثقيلة في حد ذاتها، فمن المهم إضافة بعض النضارة إلى العيون، لذا ضعي الهايلايت على طرف عينيك للحصول على لمعة في العين، وأضيفي الهايلايت أيضًا على عظمة الخد للحصول على مكياج مثالي، واستخدمي تقنية الكونتور لتحديد الوجه مع البلاشر وطلاء الشفاه باللون البني.

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مكياج خليجي زهري لأناقة أنثوية

مكياج خليجي زهري



لتطبيق مكياج خليجي باللون الزهري وحّدي لون بشرتك عبر تطبيق كريم أساس يكون بلون بشرتك لإخفاء الشوائب والتمتع بإطلالة نضرة، ثم ابدئي بمكياج العينين، واستخدمي على منتصف الجفن لونًا بنيًّا ممزوجًا بظل الجفون باللون الوردي الداكن من بداية الجفن حتى نهايته، وعلى طيّة الجفن طبّقي ظل الجفون باللون الوردي الفاتح، وامزجِيه مع اللون الداكن، واستخدمي ظلّ الجفون باللون الوردي بفرشاة رفيعة، وارسمي خطًّا أسفل العين وصِلِيهِ عند زاوية العين الخارجية، وبالآيلاينر الأسود ارسمي عينيك من الأعلى في خط رفيع عند زاوية العين الداخلية وزيدي سمكه تدريجيًّا، وضَعِي الماسكرا على رموشك لتصبح أكثر كثافة وطولًا ولتمنحِي عينيك المدى الأوسع، ولمزيد من الجاذبية استخدمي بودرة الخدود الوردية، وقومي بتوزيعها على الوجه؛ حتى يحدثَ تناغم مع البشرة، ولمنحك الإطلالة المشرقة ولشفتيك اختاري الألوان الزاهية والطبيعية لإبراز جمال ابتسامتك، وركّزي على تحديد شفتيك بأحمر الشفاه باللون الوردي.

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تطبيق المكياج البنفسجي على غرار عبير أحمد

المكياج البنفسجي



يُعَدُّ اللون البنفسجي من الألوان الجريئة والجذابة في المكياج، فإن كنتِ من مُحِبَّات المظهر العصري فيمكنك تطبيق ظلال العيون باللون البنفسجي اللامع في الجفن المتحرك، مع رسم خط حاد من الأيلاينر الأسود لعيون أكثر جاذبية، واستعيني بالماسكرا المكثفة باللون الأسود، وأكملي جمال مظهرك بتطبيق أحمر الشفاه البنفسجي الفاتح مع مسحة من اللون الوردي الناعم لإطلالة رومانسية ناعمة ومناسبة لمختلف الإطلالات.



أحمرالشفاه الفوشيا مع المكياج الناعم

طلاء الشفاه الفوشيا



دائمًا ما تُوجد الدرجات الوردية ضمن موضة المكياج، ولأن اللون الفوشيا هو الأكثر رواجًا لهذا العام ويمكن أن يتناسب مع أغلب الفتيات، فيمكنك تطبيقه على غرار عبير أحمد، التي وضعتْه مع مكياج العيون البني ذي الأيلاينر المسحوب للخارج، وأضافت لمسة من اللون الزهري للوجنتين لمظهر مميز.

تنشر عبير أحمد الكثير من الصور لإطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها أكثر من مليون و٦٠٠ ألف شخص، ولأنها تتمتع بأناقة خاصة في أساليب المكياج فقد رصدنا لكُنَّ بعض إطلالاتها؛ لتعتمدنها في مظهركن.

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