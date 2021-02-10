برنامج سكر بنات:طريقة تحضير ماء الورد المقطّر في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:42 صباحاً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر طريقة ممتعة وسهلة جداً للحصول على ماء الورد المقطر في المنزل والنتيجة مدهشة: ماء ورد طبيعي تماماً كالذي تشترينه من المحال التجارية.

لتحضير ماء الورد المقطّر :

خطوات تقطير الورد

أنت بحاجة إلى ورد طبيعي حسب الكمية المطلوب تحضيرها.

اغسلي الورد بالماء جيداً

في طنجرة ضعي صحناً بالمقلوب وفوقة كاسة فارغة لتحمل داخلها لاحقاً ماء الورد المقطر.

ضعي الورد في جوانب الطنجرة واسكبي فوقها كوبين من الماء النظيف أو أكثر حسب الكمية بطريقة يغمر الماء الورد.

اقفلي الطنجة بشكل محكم حتى لا يتبخر الماء إلى الخارج ويفضل أن يكون الغطاء زجاجياً.

عندما تشعرين بغليان الماء قومي بوضع قطع من الثلج على الغطاء لتقومي برد البخار الذي يعتبر الماء المقطر إلى الأسفل وبالتالي إلى داخل الكاسة.

كرّري هذه العملية عدة مرات حتى يزبل الورد نهائياً.

بعدها افتحي الغطاء وخذي الكاسة ، انتظري الماء حتى يبرد وضعيه في بخاج ثم احتفظي بها في البراد.

تابعي المزيد: كيفيّة محاربة حب الشباب في الظهر؟ ​

فوائد ماء الورد للبشرة:

ورد طبيعي

تعدّل مستوى الحموضة في البشرة.

تقلّص المسامات الواسعة .

تطهّر البشرة من البكتيريا التي تسبب حب الشباب.

ترطّب البشرة وتمنحها النضارة.

للمزيد من الخلطات لا تنسي متابعة سكربنات

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص