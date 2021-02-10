برنامج سكر بنات:طريقة تحضير ماء الورد المقطّر في المنزل

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:42 صباحاً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر طريقة ممتعة وسهلة جداً للحصول على ماء الورد المقطر في المنزل والنتيجة مدهشة: ماء ورد طبيعي تماماً كالذي تشترينه من المحال التجارية.
لتحضير ماء الورد المقطّر :
أنت بحاجة إلى ورد طبيعي حسب الكمية المطلوب تحضيرها.
- اغسلي الورد بالماء جيداً
- في طنجرة ضعي صحناً بالمقلوب وفوقة كاسة فارغة لتحمل داخلها لاحقاً ماء الورد المقطر.
- ضعي الورد في جوانب الطنجرة واسكبي فوقها كوبين من الماء النظيف أو أكثر حسب الكمية بطريقة يغمر الماء الورد.
- اقفلي الطنجة بشكل محكم حتى لا يتبخر الماء إلى الخارج ويفضل أن يكون الغطاء زجاجياً.
- عندما تشعرين بغليان الماء قومي بوضع قطع من الثلج على الغطاء لتقومي برد البخار الذي يعتبر الماء المقطر إلى الأسفل وبالتالي إلى داخل الكاسة.
- كرّري هذه العملية عدة مرات حتى يزبل الورد نهائياً.
- بعدها افتحي الغطاء وخذي الكاسة ، انتظري الماء حتى يبرد وضعيه في بخاج ثم احتفظي بها في البراد.
تابعي المزيد: كيفيّة محاربة حب الشباب في الظهر؟
فوائد ماء الورد للبشرة:
- تعدّل مستوى الحموضة في البشرة.
- تقلّص المسامات الواسعة .
- تطهّر البشرة من البكتيريا التي تسبب حب الشباب.
- ترطّب البشرة وتمنحها النضارة.
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ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص