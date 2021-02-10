عزفت «يا أنا يا لأ».. عمرو دياب يدعم طفلة كفيفة: «برافو» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دعم الفنان عمرو دياب، طفلة كفيفة، تدعى «سارة»، تميزت بموهبتها في العزف على البيانو، ونشر «الهضبة» مقطع فيديو للطفلة سارة عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهي تعزف أغنيته الجديدة «يا أنا يا لأ»، معلقًا عليها: «برافو يا سارة يا حبيبتي».

وتفاعل معه متابعوه في التعليق على دعمه للطفلة: «ياريت لو تقابلها وتعمل معها فيديو... أنت محترم والله.. ما شاء الله عليها ربنا يحفظها.. برافو يا سارة».

كواليس صادمة عن أسوأ سنتين في حياة الهضبة

وكان مصدر مقرب من الهضبة كشف عن كواليس صادمة عن علاقته بالفنانة دينا الشربيني، إذ أرجع أن السبب الرئيسي وراء الانفصال، هو الغيرة الشديدة التي اتسمت بها «دينا» ما أدت إلى توتر العلاقة بينهما، ليصفها الفنان عمرو دياب، بأنه «عاش أسوأ سنتين في حياته خلال فترة ارتباطه بدينا الشربيني»، -على حد قول المصدر-.

وخلال الأيام الماضية، انتشرت صور جمعت الفنان عمرو دياب، بالإعلامية والموديل إنجي كيوان، أثارت وقتها، الجدل حول وجود علاقة عاطفية تجمع الثنائي، لكن اتضح بعد ذلك، أنها من كواليس إعلان جديد للهضبة عن إنتاج عطور تحمل اسمه.

وأوضح المصدر المقرب أن مشاركة «إنجي» للصور التي جمعتها بالهضبة، عبر حسابها على «إنستجرام»، جاءت «مكايدة لدينا الشربيني»، بحسب المصدر المقرب، الذي روى عن واقعة جمعت الإعلامية إنجي كيوان بالفنانة دينا الشربيني: «كانوا في مرة متجمعين في قعدة، وكان عمرو دياب موجود، دينا ساعتها قالت لإنجي وجودك مش مرغوب فيه، امشي من هنا».