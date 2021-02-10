استشاري علاقات أسرية تقدم 11 نصيحة للعرسان الجدد: «عشان البيت ميتخربش»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إقامة بيت هادئ وأسرة سيدة يعتبر حلما لدى كل شاب وفتاة في بداية حياتهما الزوجية لتكوين أسرة سعيدة وليقيما حياة زوجية خالية من المشاكل والمنغصات حتى لا تصل بهم السبل للطلاق وما يسببه من مشاكل ومنازعات قضائية وضياع للأبناء بين الوالدين، خاصة مع زواج أحد الأبوين أو كلاهما مما يترتب عليه بعض المشاكل والتي تصل للانفصال و«خراب البيت».

الدكتورة إيمان الدمياطي استشاري العلاقات الأسرية قالت لـ«هن» 11 نصيحة للحفاظ على الأسرة وعدم الوصول للطلاق كما يلي:

1-الاهتمام بخصوصيات العلاقة الزوجية وعدم تدخل الأهل في تفاصيل الحياة المشتركة.

2-ضرورة معرفة أن أول سنة زواج هي أصعب سنة لأنها وقت الاكتشاف الحقيقي لشخصية شريك الحياة.

3-محاولة التأقلم مع عيوب شريك الحياة وكل طرف يحاول التأقلم مع عيوب الطرف الآخر والتعايش معها.

4-عدم الانتقاد المتواصل لشريك الحياة بل الحرص على مدحه في كل مناسبة أو حتى بدون مناسبات ومدحه باستمرار وذكر مزاياه واستخدام برمجة اللا وعي للحصول على التصرفات المنشودة.

5-من واجبات الزوجة تلبية الاحتياجات العاطفية والجنسية لزوجها ومشاركته اهتماماته ودعمه طوال الوقت.

6-تحمل ظروف الحياة الصعبة للزوج وعدم إبداء الاستياء من ضيق العيش حتى لا يشعر بأن زوجته تستهين به وتحقر من شأنه.

7-تحذر الزوجة من الوقوع في خطأ المقارنة بين حياتها وحياة أخواتها أو صديقتها حتى لا يتملكها الإحساس بالخط وعدم الرضا.

8-التعود على أن يكون النقاش هو وسيلة حل الخلافات وإيجاد الحلول وليس لإثبات وجهة النظر وإثبات من المخطئ.

9-الإهانة اللفظية ممنوعة وكذلك المعايرة بأي نقطة ضعف لدى الزوجين لأن القاعدة تقول إن الخلاف يمكن نسيانه ولكن الإهانة لا تنسى أبدًا.

10-احترام أهل الزوجة ومحاولة كسب ودهم كتعبير من الزوج عن الحب والاحترام وكذلك احترام أهل الزوج ومحبتهم.

11-لا تتناقشوا في حالات الغضب وانتظروا وتناقشوا بعد هدوئكم.