7 معلومات عن بسمة الكويتية بعد إعلانها ترك الإسلام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الساعات الماضية، أعلنت الفنانة الكويتية بسمة ارتدادها عن الدين الإسلامي واعتنقت الديانة اليهودية، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى الفيديو هجوما ضاريا وردود فعل حادة من قبل المتابعين الذين طالبوا بالقبض عليها ومحاسبتها، كونها تهاجم أحد الأديان السماوية.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز 7 معلومات عن المطربة بسمة الكويتية.

- اسمها الحقيقي ابتسام الحميد، و«بسمة الكويتية» هو اسم الشهرة الذي قدمت به عددا من الأغنيات الخليجية.

- توقفت عن الغناء لمدة عام وعادت في 2016 للساحة الفنية مرة أخرى.

- فور عودتها مرة أخرى للساحة الفنية الخليجية أعلنت بأنها ستكون ملكة الغناء المقبلة.

- هاجمت حفلات «هلا فبراير» والتي تعد أشهر الحفلات التي تقام كل عام في الكويت متهمة اداراتها بالوساطة في اختيار المطربين المشاركين.

- صرحت في حوار سابق لها بأنها تتمنى أن تقدم «ديو» غنائي مع المطرب ماجد المهندس.

- ترى بسمة الكويتية أن فارس أحلامها يجب أن يكون رومانسيًا حنونًا، ويقدرها ويقدر فنها، وأن يحب تربية الحيوانات الأليفة مثلها.

- خلال أحد تصريحاتها الصحفية عام 2018 أكدت أنها مقتنعة بأن الفن حرام وتتمنى الهداية من الله، كاشفة في الوقت ذاته بأنها تحب الفن وتعشقه كما أعلنت عن تفوقها سابقًا ضمن العشرة الأوائل على مستوى الكويت في مسابقة حفظ القرآن الكريم، خلال دراستها بالمرحلة الثانوية.

يذكر أن واقعة المطربة بسمة الكويتية تأتي بعد واقعة الإعلامي الكويتي محمد المؤمن الذي اعتنق الديانة المسيحية مؤخرًا، حيث ظهر مرتديًا الصليب في مقطع فيديو تداوله المستخدمون عبر«تويتر».